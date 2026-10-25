Графики отключения света в Запорожье на неделю с 26 октября по 1 ноября предусматривают временные ограничения электроснабжения из-за ремонтных работ.

Графики отключения света в Запорожье в неделю с 26 октября по 1 ноября охватывают десятки улиц, а работы запланированы преимущественно с 09:00 до 17:00.



Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго .

В понедельник 26 октября запланирован ремонт электрооборудования на улицах Абрикосовой, Алмазной, Алюминиевой, Любительской, Андрея Гайдая, Аскания-Нова, Боевой, Борьбы, Огородной, Дарвина, Железнодорожной, Исторической, Космической, Культурной, Мелиоративной, Мелиоративной, Скальной, Степной, Тракторной и других.

В перечень также вошли отдельные дома на проспекте Соборном, Привокзальной площади, а также в переулках Безымянном, Межевом, Пристанционном, Утренном и Стрелковом.

С 09:00 до 17:00 из-за срочного ремонта ограничения коснутся бульвара Шевченко, улиц Зелинского и Леонида Жаботинского, а также отдельных домов на улице Независимой Украины и проспекте Соборном.

Какие адреса попали в список 27 октября

Во вторник плановые работы будут продолжаться на бульваре Шевченко, улицах Автострадной, Алмазной, Анатолия Соловьяненко, Белогорской, Владимира Мономаха, Вроцлавской, Углегорской, Гончара, Заполярной, Компрессорной, Мирной, Музыкальной, Радостной, Теннисной, Финансовой.

Плановое обслуживание электрооборудования продлится с 09:00 до 17:00. В этот же промежуток из-за срочных работ возможны ограничения на улице Независимой Украины и проспекте Соборном.

Отключение 28–30 октября

В среду, 28 октября, ремонт запланирован на улицах Известной, Зеленой, Пейзажной, Набережной, Развлечений и Санаторной.

29 октября перечень охватывает улицы Авиаторов, Алейную, Аральскую, Виноградную, Долинную, Железную, Запорожсталовскую, Ивана Мазепы, Игоря Сикорского, Капустяну, Казацких Гетманов, Коксостроительную, Новую, Прокатную, Солидарности, Туннельную и другие.

В пятницу, 30 октября, работы будут продолжаться на улицах Ветряной, Гетмана Скоропадского, Гончарной, Житней, Зачиняева, Обереговой, Славутича и Тычины. Отдельный список адресов предусмотрен также на улицах Анатолия Соловьяненко, Владимира Мономаха, Насосной, Передовой, Фильтровой и Фундаментальной.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 26 октября по 1 ноября следует проверять по конкретному адресу.