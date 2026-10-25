Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 26 жовтня по 1 листопада передбачають тимчасові обмеження електропостачання через ремонтні роботи.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 26 жовтня по 1 листопада охоплюють десятки вулиць, а роботи заплановані переважно з 09:00 до 17:00.



Про це повідомляє Запоріжжяобленерго.

У понеділок 26 жовтня запланований ремонт електрообладнання на вулицях Абрикосовій, Алмазній, Алюмінієвій, Аматорській, Андрія Гайдая, Асканія-Нова, Бойовій, Боротьби, Городній, Дарвіна, Залізничній, Історичній, Космічній, Культурній, Меліоративній, Молодіжній, Незалежної України, Партизанській, Скельній, Степовій, Тракторній та інших.

До переліку також увійшли окремі будинки на проспекті Соборному, Привокзальній площі, а також у провулках Безіменному, Межовому, Пристанційному, Ранковому та Стрілецькому.

З 09:00 до 17:00 через терміновий ремонт обмеження торкнуться бульвару Шевченка, вулиць Зелінського й Леоніда Жаботинського, а також окремих будинків на вулиці Незалежної України та проспекті Соборному.

Які адреси потрапили до списку 27 жовтня

У вівторок планові роботи триватимуть на бульварі Шевченка, вулицях Автострадній, Алмазній, Анатолія Солов'яненка, Білогірській, Володимира Мономаха, Вроцлавській, Вуглегірській, Гончара, Заполярній, Компресорній, Мирній, Музичній, Радісній, Тенісній, Фінансовій та Червоної калини.

Планове обслуговування електрообладнання триватиме з 09:00 до 17:00. У цей же проміжок через термінові роботи можливі обмеження на вулиці Незалежної України та проспекті Соборному.

Відключення 28–30 жовтня

У середу, 28 жовтня, ремонт запланований на вулицях Відомій, Зеленій, Краєвидній, Набережній, Розваг і Санаторній.

29 жовтня перелік охоплює вулиці Авіаторів, Алейну, Аральську, Виноградну, Долинну, Залізну, Запоріжсталівську, Івана Мазепи, Ігоря Сікорського, Капустяну, Козацьких Гетьманів, Коксобудівну, Нову, Прокатну, Солідарності, Тунельну та інші.

У п'ятницю, 30 жовтня, роботи триватимуть на вулицях Вітряній, Гетьмана Скоропадського, Гончарній, Житній, Зачиняєва, Обереговій, Славутича й Тичини. Окремий перелік адрес передбачений також на вулицях Анатолія Солов'яненка, Володимира Мономаха, Насосній, Передовій, Фільтровій та Фундаментальній.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 26 жовтня по 1 листопада варто перевіряти за конкретною адресою.