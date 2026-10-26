Графики отключения света в Днепропетровской области 27 октября связаны с проведением плановых работ в областном центре и в нескольких районах региона.

Графики отключения света в Днепропетровской области 27 октября предусматривают временное прекращение электроснабжения по ряду адресов в Днепре, Желтых Водах, Каменском и Криворожском районах.

Об этом сообщает ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК".

В Днепре работы продлятся с 08:00 до 18:00. Ограничения будут касаться улиц Вроцлавской, Экскаваторной, Звенигородской, Казака Мамая, Машиностроительной, Моршинской, Пасечной, Подольской, Прессовой, Старобельской, Тракторной, Уманской и Федора Панка. Также в список вошли Новомиргородский и Прессовый переулки, проезд Александра Гальченко и СТ «Пресс».

С 09.00 до 17.00 плановые работы запланированы на улице Независимости. Они коснутся домов №8, 14, 14А, 18, 20Б, 22А, 24, 30 и 32.

Отключение в Желтых Водах и общинах

В Желтых Водах электроснабжение по части адресов будет ограничено с 07:30 до 18:00. В перечень вошли улицы Музейная, Новая, Объездная, Балластная, Богдана Ступки, Владимира Великого, Евгения Черняховского, Железнодорожная, Звездная, Казакова Дача, Лесная, Львовская, Осенняя, Подгорная, Севастопольская и Степная. Работы также запланированы в Краснокутском, Народном, Речном, Рабочем и Тупиковом переулках.

В селе Миролюбовка ограничения будут касаться улицы Богдана Хмельницкого, а в Полтаво-Боголюбовке - Степной. Отдельные работы в Желтых Водах состоятся с 09:00 до 13:00 на Мартовской, Музейной, Хмельницком и в Капитальном переулке.

Где возможны перерывы в других районах

В Каменском районе 27 октября с 09:00 до 17:00 работы запланированы в селе Днепровское на Садовой, 7А, 9, 9А и во 2-м Садовом переулке, 2. На улице Спортивной, 1, работы продлятся с 26 до 30 октября, с 08:00.

В Криворожском районе с 07:30 до 18:00 ограничения запланированы в селе Широкое, микрорайон Восточный, 6-12, и в Широкой Даче на Вишневой, 6.

С 08:00 до 18:00 работы охватят село Свободное – улицы Дружбы, Независимости, Шевченко и переулок Дружбы. Также в перечень вошли Радушное, улица Больничная, 20, и Надеждовка - отдельные дома на улицах Отважной, Горницкой, Лесной, Лесной, Солнечной и Центральной.

Жителям указанных адресов следует учесть запланированные работы при планировании дел. Время восстановления электроснабжения может зависеть от ремонтных мероприятий.