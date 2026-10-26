Графіки відключення світла в Дніпропетровській області 27 жовтня пов’язані з проведенням планових робіт в обласному центрі та кількох районах регіону.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області 27 жовтня передбачають тимчасове припинення електропостачання за низкою адрес у Дніпрі, Жовтих Водах, Кам’янському та Криворізькому районах.

Про це повідомляє ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".

У Дніпрі роботи триватимуть з 08:00 до 18:00. Обмеження стосуватимуться вулиць Вроцлавської, Екскаваторної, Звенигородської, Козака Мамая, Машинобудівної, Моршинської, Пасічної, Подільської, Пресової, Старобєльської, Тракторної, Уманської та Федора Панка. Також до списку увійшли Новомиргородський і Пресовий провулки, проїзд Олександра Гальченка та СТ «Пресс».

З 09:00 до 17:00 планові роботи заплановані на вулиці Незалежності. Вони торкнуться будинків № 8, 14, 14А, 18, 20Б, 22А, 24, 30 і 32.

Відключення у Жовтих Водах та громадах

У Жовтих Водах електропостачання за частиною адрес обмежать з 07:30 до 18:00. До переліку увійшли вулиці Музейна, Нова, Об'їзна, Баластна, Богдана Ступки, Володимира Великого, Євгена Черняхівського, Залізнична, Зоряна, Козакова Дача, Лісова, Львівська, Осіння, Підгірна, Севастопольська та Степова. Роботи також заплановані в Краснокутському, Народному, Річковому, Робітничому й Тупіковому провулках.

У селі Миролюбівка обмеження стосуватимуться вулиці Богдана Хмельницького, а в Полтаво-Боголюбівці — Степової. Окремі роботи в Жовтих Водах відбудуться з 09:00 до 13:00 на Березневій, Музейній, Хмельницького та в Капітальному провулку.

Де можливі перерви в інших районах

У Кам’янському районі 27 жовтня з 09:00 до 17:00 роботи заплановані в селі Дніпровське на Садовій, 7А, 9, 9А, та у 2-му Садовому провулку, 2. На вулиці Спортивній, 1, роботи триватимуть з 26 до 30 жовтня, з 08:00 до 18:00.

У Криворізькому районі з 07:30 до 18:00 обмеження заплановані в селі Широке, мікрорайон Східний, 6–12, та в Широкій Дачі на Вишневій, 6.

З 08:00 до 18:00 роботи охоплять село Вільне — вулиці Дружби, Незалежності, Шевченка та провулок Дружби. Також до переліку увійшли Радушне, вулиця Лікарняна, 20, і Надеждівка — окремі будинки на вулицях Відважній, Гірницькій, Лісній, Лісовій, Сонячній та Центральній.

Мешканцям зазначених адрес варто врахувати заплановані роботи під час планування справ. Час відновлення електропостачання може залежати від перебігу ремонтних заходів.