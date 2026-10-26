Графики отключения света в Запорожье 27 октября охватят несколько десятков адресов, где специалисты будут проводить плановые и срочные работы.



Сообщает «Запорожьеоблэнерго».



Плановый ремонт продлится с 09:00 до 17:00. Ограничения коснутся следующих улиц:

Алмазная: дома № 95-107, 74-78, 82-86.

Анатолия Соловьяненко: № 95–103, 100–132.

Белигорская и Белогорская: № 2-16 по указанным адресам.

Владимира Мономаха: № 189-197, 222.

Вроцлавская: №1, 3, 5.

Углегорская: № 22-132, в том числе отдельные дома в этом диапазоне.

Гончара: № 143-153, 146-158.

Заполярная: дома № 9–44, включая отдельные буквы в адресах.

Компрессор: № 74–79, 81.

Мирна: № 1–15.

Радостная: № 45-69 по определенным номерам.

Финансовая: № 28-55, 100-124, 109-143.

Красной калины: № 25-74.

Также ремонт запланирован на бульваре Шевченко, 1, Автострадной, Казачьей, Мирославой Симчичей, Музыкальной, Слобожанской и Теннисной. Электроснабжение могут ограничить и по другим адресам, указанным в графике.

Где произведут срочный ремонт

С 09:00 до 17:00 срочные работы запланированы на улице Независимой Украины, 38А, 40, 40А, 42, 42А, 44, 46, а также на проспекте Соборном, 212, 212В, 212Г, 214 и 214А.

Еще несколько адресов с плановыми работами

С 10:00 до 17:00 ремонт электрооборудования продлится на улицах Известной, Зеленой, Пейзажной, Набережной, Развлечения и Санаторной.

В частности, на улице Зеленой работы охватят дома № 1–10 по определенным адресам, а также № 39. На Набережной в перечень вошли № 17Б, 17В, 17Д, 19 и 19А. На улице Развлечения ограничения будут касаться ряда домов, в частности, № 12, 16–19, 21–28, 27А, 27Б, 28А и 34. На Санаторной указаны № 21 и 26.

Графики отключения света в Запорожье 27 октября следует проверить по конкретному адресу, чтобы спланировать домашние дела. Время завершения работ может изменяться в зависимости от ремонта.