Графіки відключення світла в Запоріжжі 27 жовтня передбачають перерви в електропостачанні через ремонт електрообладнання.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 27 жовтня охоплять кілька десятків адрес, де фахівці проводитимуть планові та термінові роботи.



Повідомляє «Запоріжжяобленерго».



Плановий ремонт триватиме з 09:00 до 17:00. Обмеження торкнуться таких вулиць:

Алмазна: будинки № 95–107, 74–78, 82–86.

Анатолія Солов'яненка: № 95–103, 100–132.

Білігорська та Білогірська: № 2–16 за зазначеними адресами.

Володимира Мономаха: № 189–197, 222.

Вроцлавська: № 1, 3, 5.

Вуглегірська: № 22–132, зокрема окремі будинки в цьому діапазоні.

Гончара: № 143–153, 146–158.

Заполярна: будинки № 9–44, включно з окремими літерами в адресах.

Компресорна: № 74–79, 81.

Мирна: № 1–15.

Радісна: № 45–69 за визначеними номерами.

Фінансова: № 28–55, 100–124, 109–143.

Червоної калини: № 25–74.

Також ремонт запланований на бульварі Шевченка, 1, Автострадній, Козачій, Мирослава Симчича, Музичній, Слобожанській і Тенісній. Електропостачання можуть обмежити й за іншими адресами, зазначеними в графіку.

Де проведуть терміновий ремонт

З 09:00 до 17:00 термінові роботи заплановані на вулиці Незалежної України, 38А, 40, 40А, 42, 42А, 44, 46, а також на проспекті Соборному, 212, 212В, 212Г, 214 і 214А.

Ще кілька адрес із плановими роботами

З 10:00 до 17:00 ремонт електрообладнання триватиме на вулицях Відомій, Зеленій, Краєвидній, Набережній, Розваги та Санаторній.

Зокрема, на вулиці Зеленій роботи охоплять будинки № 1–10 за визначеними адресами, а також № 39. На Набережній до переліку увійшли № 17Б, 17В, 17Д, 19 і 19А. На вулиці Розваги обмеження стосуватимуться низки будинків, зокрема № 12, 16–19, 21–28, 27А, 27Б, 28А та 34. На Санаторній зазначені № 21 і 26.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 27 жовтня варто перевірити за конкретною адресою, щоб спланувати домашні справи. Час завершення робіт може змінюватися залежно від перебігу ремонту.