Графики отключения света в Кропивницком 27 октября предусматривают временные перерывы в электроснабжении из-за технического обслуживания сетей.

Графики отключения света в Кропивницком 27 октября охватывают ряд улиц и переулков, где работы продлятся с 08:00 до 17:00.

Об этом сообщает Кировоградоблэнерго.

По обнародованному перечню, ограничения будут касаться следующих адресов:

Преображенская: дома № 92, 94, 94А, 94Б, 96, 98, 98А, 102, 104.

Ирпенская: № 2-А/3, 4А, 5А, 7, 8, 10А, 11А, 13, 14, 16.

Крымская: №9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29/20, 34, 36, 38/24, 38А.

Таврическая: №2А, 18/16.

Сечевых Стрельцов: № 1–28, в том числе дома с буквами и дополнительными номерами.

Ахтырская: № 1–39, включая отдельные адреса 31/122, 33/119 и 35А.

Канатная: № 1-20, в том числе дома с дополнительными обозначениями.

Также в список вошли улицы Елены Телиги, 1, Абрикосова, 25А и 28, Байгородская, 113, а также переулок Катрановский, 1.

Где еще запланировано техническое обслуживание

Работы охватят переулки Крымский, Ананиевский, Ахтырский 2-й, Федора Плотнира, Салганный и Акимовский. Электроснабжение также может быть временно ограничено в Минском тупике, на проездах Ахтырском и Байгородском.

В частности, в Минском тупике указаны дома № 3-15, 17, 17А. На проезде Ахтырского в список вошли № 1, 3-9, в том числе 6А. На улице Виктора Близнеца работы будут касаться домов №3-20, 22, 24, 26 и 28.

Графики отключения света в Кропивницком 27 октября следует проверить по конкретному адресу, чтобы заранее спланировать свои дела. Заявленное время завершения технического обслуживания - 17:00.