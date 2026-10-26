Графіки відключення світла в Кропивницькому 27 жовтня передбачають тимчасові перерви в електропостачанні через технічне обслуговування мереж.

Графіки відключення світла в Кропивницькому 27 жовтня охоплюють низку вулиць і провулків, де роботи триватимуть з 08:00 до 17:00.

Про це повідомляє Кіровоградобленерго.

За оприлюдненим переліком, обмеження стосуватимуться таких адрес:

Преображенська: будинки № 92, 94, 94А, 94Б, 96, 98, 98А, 102, 104.

Ірпінська: № 2-А/3, 4А, 5А, 7, 8, 10А, 11А, 13, 14, 16.

Кримська: № 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29/20, 34, 36, 38/24, 38А.

Таврійська: № 2А, 18/16.

Січових Стрільців: № 1–28, зокрема будинки з літерами та додатковими номерами.

Охтирська: № 1–39, включно з окремими адресами 31/122, 33/119 і 35А.

Канатна: № 1–20, зокрема будинки з додатковими позначеннями.

Також до переліку увійшли вулиці Олени Теліги, 1, Абрикосова, 25А і 28, Байгородська, 113, а також провулок Катранівський, 1.

Де ще заплановане технічне обслуговування

Роботи охоплять провулки Кримський, Ананіївський, Охтирський 2-й, Федора Плотніра, Салганний та Акимівський. Електропостачання також можуть тимчасово обмежити в Мінському тупику, на проїздах Охтирському й Байгородському.

Зокрема, у Мінському тупику зазначені будинки № 3–15, 17, 17А. На проїзді Охтирському до списку увійшли № 1, 3–9, зокрема 6А. На вулиці Віктора Близнеця роботи стосуватимуться будинків № 3–20, 22, 24, 26 і 28.

Графіки відключення світла в Кропивницькому 27 жовтня варто перевірити за конкретною адресою, щоб завчасно спланувати свої справи. Заявлений час завершення технічного обслуговування — 17:00.