Графики отключения света в Черкассах 27 октября предполагают плановые перерывы в электроснабжении из-за проведения технических работ.

Графики отключения света в Черкассах 27 октября охватят несколько улиц и переулков города, а также село Новая Гребля.

Об этом сообщает Черкассыоблэнерго .

По информации о плановых работах, ограничения продлятся с 09:00 до 16:00. В список вошли следующие адреса:

Улица Ивана Франко: дома № 1, 2, 4–10, 10, 12–29, в том числе № 13/1 и 9-А.

Улица Крещатик: № 100, 102, 102/2, 104-129, 131, 135, 141, 145, 147, 149, 153 и 153/1.

Переулок Тараса Осьмачки: № 1–8, 9–25, 27, в том числе дома с дополнительными номерами и буквами.

Улица Кавказская: № 144-177, в том числе 154/1, 155/2, 161/1, 164/2, 164/3, 166/1, 166/2 и 166/3.

Улица Праведницы Шулежко: № 21, 23, 25, 25/1, 27, 29, 29/1, 30-38, 40, 42, 42/1, 44, 44/4, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Также в график внесли спуск Зарубинецкий, 1 и спуск Затон, где работы будут касаться домов № 2, 3, 4, 6 и 8.

Какие изменения запланированы в Новой Гребле

В селе Новая Плотина электроснабжение планируют ограничить с 08:00 до 17:00. Работы охватят улицу Садовую, дома №1, 2, 3, 6, 8, 9 и 11.

Также в список вошла улица Тараса Шевченко. Там указаны дома № 1, 2, 3, 17, 20, 21, 23–25, 31–33, 37, 38, 40, 42, 44, 49, 50, 52–56, 58, 63, 65/н/пр и 68.

Графики отключения света в Черкассах 27 октября следует проверить по конкретному адресу, чтобы заранее спланировать дела. Заявленное время завершения работ - 16:00 в городе и 17:00 в Новой Гребле.