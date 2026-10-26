Графіки відключення світла в Черкасах 27 жовтня передбачають планові перерви в електропостачанні через проведення технічних робіт.

Графіки відключення світла в Черкасах 27 жовтня охоплять кілька вулиць і провулків міста, а також село Нова Гребля.

Про це повідомляє Черкасиобленерго.

За інформацією про планові роботи, обмеження триватимуть з 09:00 до 16:00. До переліку увійшли такі адреси:

Вулиця Івана Франка: будинки № 1, 2, 4–10, 10, 12–29, зокрема № 13/1 та 9-А.

Вулиця Хрещатик: № 100, 102, 102/2, 104–129, 131, 135, 141, 145, 147, 149, 153 і 153/1.

Провулок Тараса Осьмачки: № 1–8, 9–25, 27, зокрема будинки з додатковими номерами та літерами.

Вулиця Кавказька: № 144–177, зокрема 154/1, 155/2, 161/1, 164/2, 164/3, 166/1, 166/2 і 166/3.

Вулиця Праведниці Шулежко: № 21, 23, 25, 25/1, 27, 29, 29/1, 30–38, 40, 42, 42/1, 44, 44/4, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58.

Також до графіка внесли узвіз Зарубинецький, 1, та узвіз Затон, де роботи стосуватимуться будинків № 2, 3, 4, 6 і 8.

Які зміни заплановані в Новій Греблі

У селі Нова Гребля електропостачання планують обмежити з 08:00 до 17:00. Роботи охоплять вулицю Садову, будинки № 1, 2, 3, 6, 8, 9 і 11.

Також до списку увійшла вулиця Тараса Шевченка. Там зазначені будинки № 1, 2, 3, 17, 20, 21, 23–25, 31–33, 37, 38, 40, 42, 44, 49, 50, 52–56, 58, 63, 65/н/пр і 68.

Графіки відключення світла в Черкасах 27 жовтня варто перевірити за конкретною адресою, щоб заздалегідь спланувати справи. Заявлений час завершення робіт — 16:00 у місті та 17:00 у Новій Греблі.