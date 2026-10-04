Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень 5 по 11 жовтня передбачають планові перерви для частини споживачів.

Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень 5 по 11 жовтня охоплюють Черкаси, Пастирське, Богунове, Плескачівку та Санжариху, попереджає Черкасиобленерго.

У Черкасах 5 жовтня електроенергію планують вимикати з 09:00 до 16:00 на провулках Полтавця-Остряниці, Богомольця, Ш. Руставелі, а також вулицях Я. Чалого, Ф. Джалалія, В. Стуса, Надпільній та Косинській корчмі. Окремо з 10:00 до 17:00 зазначена адреса на Дахнівській.

У Пастирському перерви 5 жовтня триватимуть значно довше — з 08:00 до 18:30. У списку є Смілянська, Миру, М. Брайчевського, Березівка, Веселівка, Паланка, Т. Шевченка, Гончарівка та інші адреси. На окремих ділянках такий самий часовий проміжок передбачений 6 і 7 жовтня.

6 жовтня у Черкасах частину адрес планують знеструмити з 09:00 до 16:00. Серед них Суботівський провулок, Весела та окремі будинки на вулиці В. Великого. Для М. Кривоноса, Кавказької, Героїв Чорнобиля та низки сусідніх адрес перерва запланована 8 жовтня.

Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень 5 по 11 жовтня також містять окремі роботи 7 жовтня. У Черкасах на Мошногірській, Короля Данила та Чумацькій електрики може не бути з 10:00 до 17:00.

9 жовтня перелік поповнюють адреси на Пастерівській, Пилипенка, О. Маломужа та прилеглих провулках. Для них зазначено період з 09:00 до 17:00.

У Богуновому 5–7 жовтня у списку є Лісна. У Санжарисі 5 жовтня перерва запланована з 08:00 до 18:30 на Т. Шевченка, Степовому, Виноградному та Луговому провулках.

У Плескачівці на 5 жовтня вказані Холодноярська та однойменний провулок. Усі наведені години мають позначку «план», тому фактичний час подачі електроенергії може відрізнятися.



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