Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области могут получать граждане, у которых есть особые заслуги перед Украиной.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области назначаются в виде прибавки к основной пенсии, а право на нее зависит от достижений и государственных наград человека.

Об условиях начисления рассказали в Пенсионном фонде Украины . Соответствующие правила определяет Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Кто может получать дополнительные деньги

Право на такую ​​надбавку имеют несколько категорий граждан. В частности, это:

Герои Украины и люди, награжденные орденом Героев Небесной Сотни;

ветераны войны, отмеченные орденами за личное мужество при защите государства;

выдающиеся спортсмены, в том числе победители Олимпийских и Паралимпийских игр;

космонавты и члены лётно-испытательных экипажей;

граждане, отмеченные государственными наградами, почетными званиями или премиями Украины;

матери, родившие по меньшей мере пятерых детей и воспитавших их до шестилетнего возраста;

отдельные лица, признанные борцами независимостью Украины в XX веке и реабилитированные после политических или религиозных репрессий.

В предусмотренных законом случаях право на выплату может перейти к отцу, воспитывающему детей до необходимого возраста, если мать умерла или была лишена родительских прав.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области за особые заслуги не являются пенсией. Их прибавляют к основной выплате, а размер определяют в зависимости от категории получателя.

Согласно разъяснению Пенсионного фонда, надбавка составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Для отдельных категорий законодательство предугадывает особые условия.

Если человек, имеющий право на такую ​​выплату, умер, нетрудоспособные члены его семьи при определенных законом обстоятельствах также могут претендовать на прибавку. При наличии одного члена семьи предусмотрено 70% надбавки умершего, а если их двое или более — 90%.

Как оформить выплату

Для назначения надбавки следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту получения пенсии. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие особые заслуги.

Обратиться можно в бумажной или электронной форме. Выплату устанавливают со дня подачи заявления или с даты получения права, если человек обратился не позднее чем через 12 месяцев после этого.

Если прожиточный минимум увеличивается для нетрудоспособных лиц, Пенсионный фонд перечисляет надбавку автоматически. Повторно подавать заявление только из-за такого изменения не нужно.