Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області призначають лише при відповідності до умов, визначених законом.

Для окремих категорій пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачена доплата до основного розміру пенсії, пише видання Politeka.net.

Йдеться про надбавку за особливі заслуги перед Україною, яку, зокрема, можуть отримувати багатодітні батьки. Розмір такої доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області залежить від кількості дітей, яких виховала людина, та у 2026 році становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, така надбавка виплачується понад основний розмір пенсії. Її призначення регулюється Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Право на відповідну доплату насамперед мають матері, які народили або усиновили та виховали до шестирічного віку щонайменше п’ятьох дітей.

При цьому закон передбачає окремі випадки, коли така надбавка може бути призначена і батькові. Це можливо за умови, якщо саме він виховував дітей.

Під час визначення права на виплату враховуються як рідні, так і усиновлені діти. Водночас надбавка не прив’язана до конкретного виду пенсії. Її можуть отримувати пенсіонери, яким виплату призначили за віком, інвалідністю, за вислугу років або у зв’язку з втратою годувальника.

Тобто ця допомога не замінює пенсію, а нараховується додатково до вже призначеної виплати.

Яку суму можуть отримувати у 2026 році

Розмір надбавки визначають з урахуванням кількості дітей. Основою для розрахунку є прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень.

Відповідно, багатодітні пенсіонери можуть отримувати такі суми за кількість дітей:

за п’ятьох — 35% прожиткового мінімуму, тобто 908 гривень на місяць;

за шістьох — 36%, або 934 гривні;

за сімох — 37%, або 960 грн;

за вісьмох — 38%, або 986 грн;

за дев’ятьох — 39%, або 1 012 гривень;

за десятеро і більше — 40%, або 1 038 гривень щомісяця.

Отже, у 2026 році максимальний розмір такої надбавки для багатодітних батьків становить 1 038 гривень на місяць.

Доплата для пенсіонерів у Дніпропетровській області залежить від прожиткового мінімуму

Варто враховувати, що встановлена сума не є фіксованою назавжди. Оскільки надбавку розраховують у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, її розмір може змінюватися разом із цим показником.

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