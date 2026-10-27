Графики отключения света в Днепропетровской области на 28 октября касаются отдельных улиц Днепра, Желтых Вод и Криворожского района.
Энергетики также будут работать в Вольногорске и Каменском районе. По обнародованным данным, работы продлятся в разные дни, а время их проведения будет зависеть от населенного пункта.
Об этом сообщает ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК".
В Днепре 28 октября плановые работы запланированы с 08.00 до 18.00. Ограничения будут касаться следующих адресов:
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ул. Инженерная, 11;
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ул. Казака Мамая, 4-10 (парные номера).
В Желтых Водах электросети будут обслуживать с 07:30 до 18:00. В список попали:
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ул. Героев Чернобыля, 1, 1/16, 3, 5;
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ул. Заводская, 12-15, 15Б, 16.
Отключение в Вольногорске и Каменском районе
В Вольногорске плановые работы продлятся с 26 по 30 октября, ежедневно с 08:00 до 18:00. Они охватят следующие адреса:
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ул. Защитников Украины, 20, 22;
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ул. Садовая, 15, 15А, 17А, 19, 19А;
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ул. Центральная, 20, 20А, 22, 22А, 24, 24А.
В Каменском районе аналогичный график будет действовать в селе Днепровское. С 26 по 30 октября, с 08:00 до 18:00, работы будут проводить на ул. Спортивная, 1.
Какие адреса коснутся в Криворожском районе
Графики отключения света в Днепропетровской области на 28 октября также предусматривают работы в Криворожском районе. Они продлятся с 28 по 30 октября, с 08:00 до 18:00.
В селе Свободное электроснабжение будут ограничивать следующие адреса:
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ул. Дружбы, 1, 4-14, 14А, 15-24;
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ул. Независимости, 1;
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ул. Шевченко, 3, 5, 8, 10-12, 12А, 13-21, 21А, 22-26, 26А, 27-36, 38-43, 43А, 44-46, 48;
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пров. Дружбы, 1, 2.
В селе Радушное работы запланированы на ул. Больничной, 20
Жителям указанных адресов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением.