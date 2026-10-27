Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 28 жовтня пов’язані з проведенням планових робіт на електромережах.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 28 жовтня стосуються окремих вулиць Дніпра, Жовтих Вод і Криворізького району.

Енергетики також працюватимуть у Вільногірську та Кам’янському районі. За оприлюдненими даними, роботи триватимуть у різні дні, а час їх проведення залежатиме від населеного пункту.

Про це повідомляє ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".

У Дніпрі 28 жовтня планові роботи заплановані з 08:00 до 18:00. Обмеження стосуватимуться таких адрес:

вул. Інженерна, 11;

вул. Козака Мамая, 4–10 (парні номери).

У Жовтих Водах електромережі обслуговуватимуть із 07:30 до 18:00. До переліку потрапили:

вул. Героїв Чорнобиля, 1, 1/16, 3, 5;

вул. Заводська, 12–15, 15Б, 16.

Відключення у Вільногірську та Кам’янському районі

У Вільногірську планові роботи триватимуть із 26 до 30 жовтня, щодня з 08:00 до 18:00. Вони охоплять такі адреси:

вул. Захисників України, 20, 22;

вул. Садова, 15, 15А, 17А, 19, 19А;

вул. Центральна, 20, 20А, 22, 22А, 24, 24А.

У Кам’янському районі аналогічний графік діятиме в селі Дніпровське. З 26 до 30 жовтня, з 08:00 до 18:00, роботи проводитимуть на вул. Спортивній, 1.

Які адреси зачеплять у Криворізькому районі

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 28 жовтня передбачають також роботи в Криворізькому районі. Вони триватимуть із 28 до 30 жовтня, з 08:00 до 18:00.

У селі Вільне електропостачання обмежуватимуть за такими адресами:

вул. Дружби, 1, 4–14, 14А, 15–24;

вул. Незалежності, 1;

вул. Шевченка, 3, 5, 8, 10–12, 12А, 13–21, 21А, 22–26, 26А, 27–36, 38–43, 43А, 44–46, 48;

пров. Дружби, 1, 2.

У селі Радушне роботи заплановані на вул. Лікарняній, 20.

Мешканцям зазначених адрес варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням.