Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 28 жовтня стосуються окремих вулиць Дніпра, Жовтих Вод і Криворізького району.
Енергетики також працюватимуть у Вільногірську та Кам’янському районі. За оприлюдненими даними, роботи триватимуть у різні дні, а час їх проведення залежатиме від населеного пункту.
Про це повідомляє ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК".
У Дніпрі 28 жовтня планові роботи заплановані з 08:00 до 18:00. Обмеження стосуватимуться таких адрес:
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вул. Інженерна, 11;
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вул. Козака Мамая, 4–10 (парні номери).
У Жовтих Водах електромережі обслуговуватимуть із 07:30 до 18:00. До переліку потрапили:
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вул. Героїв Чорнобиля, 1, 1/16, 3, 5;
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вул. Заводська, 12–15, 15Б, 16.
Відключення у Вільногірську та Кам’янському районі
У Вільногірську планові роботи триватимуть із 26 до 30 жовтня, щодня з 08:00 до 18:00. Вони охоплять такі адреси:
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вул. Захисників України, 20, 22;
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вул. Садова, 15, 15А, 17А, 19, 19А;
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вул. Центральна, 20, 20А, 22, 22А, 24, 24А.
У Кам’янському районі аналогічний графік діятиме в селі Дніпровське. З 26 до 30 жовтня, з 08:00 до 18:00, роботи проводитимуть на вул. Спортивній, 1.
Які адреси зачеплять у Криворізькому районі
Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 28 жовтня передбачають також роботи в Криворізькому районі. Вони триватимуть із 28 до 30 жовтня, з 08:00 до 18:00.
У селі Вільне електропостачання обмежуватимуть за такими адресами:
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вул. Дружби, 1, 4–14, 14А, 15–24;
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вул. Незалежності, 1;
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вул. Шевченка, 3, 5, 8, 10–12, 12А, 13–21, 21А, 22–26, 26А, 27–36, 38–43, 43А, 44–46, 48;
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пров. Дружби, 1, 2.
У селі Радушне роботи заплановані на вул. Лікарняній, 20.
Мешканцям зазначених адрес варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням.