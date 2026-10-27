Графики отключения света в Запорожье 28 октября охватят ряд улиц, бульваров и проспектов города.
Об этом сообщает «Запорожьеоблэнерго».
Работы запланированы на среду, 28 октября 2026 года. По обнародованным данным, ремонт продлится с 09:00 до 17:00. Жителям указанных домов следует учесть возможные перебои с электроснабжением.
Где будут производить ремонт электросетей
Плановые работы охватят следующие адреса:
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Бульвар Шевченко: 1.
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Улица Авраменко: 9 (подъезды 1, 2).
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Улица Верхняя: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25В.
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Улица Веснина: 1А, 1Б, 9.
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Улица Героев 110-й бригады (Докучаева): 54-64, 55, 57.
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Улица Героев 55-й бригады (Уральская): 61 (подъезды 1-3, 4-5, 6-8), 84А.
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Зеленодольская улица: 62, 64.
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Улица Лучевая: 1–6, 8–18, в том числе 9, 10А.
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Улица Скальная: 25А, 26, 26А, 26Б, 27, 38, 44.
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Улица Цитрусовая: 5, 5А.
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Улица Ярославны (Качалова): 14, 16.
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Площадь Инженерная: 1.
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Проспект Моторостроителей: 2 (перекресток с ул. Волшебной), 76А.
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Днепровское шоссе: 24, 24А, 28, 30.
Какие дома на улице Волшебной останутся без света
Отдельный большой список касается улицы Волшебной. В него вошли дома № 28А, 29, 36А, 38, 38А, 38Б, 40, 40Б, 93, 95, 103, 105, 105А, 107, 109А, 113, 113А, 117А.
Также ремонт охватит дома №107–113, 113–119, а еще отдельные подъезды домов №107, 109, 113, 117 и 119.
Графики отключения света в Запорожье на 28 октября следует проверить по конкретному адресу, особенно если дом имеет несколько подъездов.
Ремонтные работы должны завершиться в 17.00.