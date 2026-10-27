Графики отключения света в Запорожье на 28 октября предполагают плановый ремонт электрооборудования.

Графики отключения света в Запорожье 28 октября охватят ряд улиц, бульваров и проспектов города.

Об этом сообщает «Запорожьеоблэнерго».

Работы запланированы на среду, 28 октября 2026 года. По обнародованным данным, ремонт продлится с 09:00 до 17:00. Жителям указанных домов следует учесть возможные перебои с электроснабжением.

Где будут производить ремонт электросетей

Плановые работы охватят следующие адреса:

Бульвар Шевченко: 1.

Улица Авраменко: 9 (подъезды 1, 2).

Улица Верхняя: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25В.

Улица Веснина: 1А, 1Б, 9.

Улица Героев 110-й бригады (Докучаева): 54-64, 55, 57.

Улица Героев 55-й бригады (Уральская): 61 (подъезды 1-3, 4-5, 6-8), 84А.

Зеленодольская улица: 62, 64.

Улица Лучевая: 1–6, 8–18, в том числе 9, 10А.

Улица Скальная: 25А, 26, 26А, 26Б, 27, 38, 44.

Улица Цитрусовая: 5, 5А.

Улица Ярославны (Качалова): 14, 16.

Площадь Инженерная: 1.

Проспект Моторостроителей: 2 (перекресток с ул. Волшебной), 76А.

Днепровское шоссе: 24, 24А, 28, 30.

Какие дома на улице Волшебной останутся без света

Отдельный большой список касается улицы Волшебной. В него вошли дома № 28А, 29, 36А, 38, 38А, 38Б, 40, 40Б, 93, 95, 103, 105, 105А, 107, 109А, 113, 113А, 117А.

Также ремонт охватит дома №107–113, 113–119, а еще отдельные подъезды домов №107, 109, 113, 117 и 119.

Графики отключения света в Запорожье на 28 октября следует проверить по конкретному адресу, особенно если дом имеет несколько подъездов.

Ремонтные работы должны завершиться в 17.00.