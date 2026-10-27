Графіки відключення світла в Запоріжжі на 28 жовтня передбачають плановий ремонт електрообладнання.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 28 жовтня охоплять низку вулиць, бульварів і проспектів міста.

Про це повідомляє «Запоріжжяобленерго».

Роботи заплановані на середу, 28 жовтня 2026 року. За оприлюдненими даними, ремонт триватиме з 09:00 до 17:00. Мешканцям зазначених будинків варто врахувати можливі перебої з електропостачанням.

Де проводитимуть ремонт електромереж

Планові роботи охоплять такі адреси:

Бульвар Шевченка: 1.

Вулиця Авраменка: 9 (під’їзди 1, 2).

Вулиця Верхня: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25В.

Вулиця Весніна: 1А, 1Б, 9.

Вулиця Героїв 110-ї бригади (Докучаєва): 54–64, 55, 57.

Вулиця Героїв 55-ї бригади (Уральська): 61 (під’їзди 1–3, 4–5, 6–8), 84А.

Вулиця Зеленодольська: 62, 64.

Вулиця Променева: 1–6, 8–18, зокрема 9, 10А.

Вулиця Скельна: 25А, 26, 26А, 26Б, 27, 38, 44.

Вулиця Цитрусова: 5, 5А.

Вулиця Ярославни (Качалова): 14, 16.

Площа Інженерна: 1.

Проспект Моторобудівників: 2 (перехрестя з вул. Чарівною), 76А.

Дніпровське шосе: 24, 24А, 28, 30.

Які будинки на вулиці Чарівній залишаться без світла

Окремий великий перелік стосується вулиці Чарівної. До нього увійшли будинки № 28А, 29, 36А, 38, 38А, 38Б, 40, 40Б, 93, 95, 103, 105, 105А, 107, 109А, 113, 113А, 117А, 119А, 121.

Також ремонт охопить будинки № 107–113, 113–119, а ще окремі під’їзди будинків № 107, 109, 113, 117 і 119.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 28 жовтня варто перевірити за конкретною адресою, особливо якщо будинок має кілька під’їздів.

Ремонтні роботи мають завершитися о 17:00.