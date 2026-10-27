Графики отключения света в Кропивницком на 28 октября охватят десятки улиц, переулков и жилых домов.
Об этом сообщает Кировоградоблэнерго .
Работы запланированы на среду, 28 октября 2026 года. Время и причины ограничений будут отличаться в зависимости от адреса. Часть сетей будут ремонтировать в рамках инвестиционной программы, на других участках будет проведено техническое обслуживание или текущий ремонт.
Где электроэнергии не будет с утра до вечера
С 07:00 до 20:00 работы в рамках инвестиционной программы запланированы по следующим адресам:
В Кропивницком:
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ул. Андрея Матвиенко, 12;
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ул. Татьяны Яблонской, 41А.
В поселке Новом:
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ул. Татьяны Яблонской - дома № 1-49 по обнародованному перечню;
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ул. Валентины Радзимовской - № 1-14;
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ул. Вишневая - № 2-32;
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ул. Калиновая - № 1-23;
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ул. Александра Довженко - № 1А-37;
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ул. Академика Вернадского - № 2-26;
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ул. Василия Кричевского - № 1-33;
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ул. Заводская - № 1-11;
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ул. Каштановая, 55, 55Б;
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ул. Металлургов, 2Б, 2-В, 2-Г, 2А;
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ул. Кленовая, 3Г.
В этих случаях указанные диапазоны охватывают только ориентировочные пределы нумерации. Точный перечень домов следует проверить по сообщению оператора электросетей.
Адреса, где работы будут продолжаться до 17:00
С 08.00 до 17.00 запланировано техническое обслуживание. В список вошли ул. Галушкина, ул. Тараса Шевченко, ул. Архитектора Паученко, ул. Ахтырская, ул. Аллы Горской, ул. Натальи Ужвий, ул. Байгородская, ул. Амвросия Ждахи, а также переулки Голубиный, Цветы Цисык, Красной калины, Глухой, Спасский, Аврамовский и другие.
Отдельные адреса в этих районах охватывают десятки домов. Поэтому жильцам следует сверить номер своего дома с полным перечнем, приведенным оператором.
Где ремонт завершат раньше
С 10:00 до 16:00 ремонт запланирован на ул. Независимости – в домах № 20, корпус 4; №24 и №24А, 24В; № 26 с разными корпусами, а также № 28/20 и 30.
Также работы проведут по ул. Героев-земляков, 2г.