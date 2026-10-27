Графики отключения света в Кропивницком на 28 октября предусматривают ремонтные работы и техническое обслуживание электросетей.

Графики отключения света в Кропивницком на 28 октября охватят десятки улиц, переулков и жилых домов.

Об этом сообщает Кировоградоблэнерго .

Работы запланированы на среду, 28 октября 2026 года. Время и причины ограничений будут отличаться в зависимости от адреса. Часть сетей будут ремонтировать в рамках инвестиционной программы, на других участках будет проведено техническое обслуживание или текущий ремонт.

Где электроэнергии не будет с утра до вечера

С 07:00 до 20:00 работы в рамках инвестиционной программы запланированы по следующим адресам:

В Кропивницком:

ул. Андрея Матвиенко, 12;

ул. Татьяны Яблонской, 41А.

В поселке Новом:

ул. Татьяны Яблонской - дома № 1-49 по обнародованному перечню;

ул. Валентины Радзимовской - № 1-14;

ул. Вишневая - № 2-32;

ул. Калиновая - № 1-23;

ул. Александра Довженко - № 1А-37;

ул. Академика Вернадского - № 2-26;

ул. Василия Кричевского - № 1-33;

ул. Заводская - № 1-11;

ул. Каштановая, 55, 55Б;

ул. Металлургов, 2Б, 2-В, 2-Г, 2А;

ул. Кленовая, 3Г.

В этих случаях указанные диапазоны охватывают только ориентировочные пределы нумерации. Точный перечень домов следует проверить по сообщению оператора электросетей.

Адреса, где работы будут продолжаться до 17:00

С 08.00 до 17.00 запланировано техническое обслуживание. В список вошли ул. Галушкина, ул. Тараса Шевченко, ул. Архитектора Паученко, ул. Ахтырская, ул. Аллы Горской, ул. Натальи Ужвий, ул. Байгородская, ул. Амвросия Ждахи, а также переулки Голубиный, Цветы Цисык, Красной калины, Глухой, Спасский, Аврамовский и другие.

Отдельные адреса в этих районах охватывают десятки домов. Поэтому жильцам следует сверить номер своего дома с полным перечнем, приведенным оператором.

Где ремонт завершат раньше

С 10:00 до 16:00 ремонт запланирован на ул. Независимости – в домах № 20, корпус 4; №24 и №24А, 24В; № 26 с разными корпусами, а также № 28/20 и 30.

Также работы проведут по ул. Героев-земляков, 2г.