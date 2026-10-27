Графіки відключення світла в Кропивницькому на 28 жовтня охоплять десятки вулиць, провулків і житлових будинків.
Про це повідомляє Кіровоградобленерго.
Роботи заплановані на середу, 28 жовтня 2026 року. Час і причини обмежень відрізнятимуться залежно від адреси. Частину мереж ремонтуватимуть у межах інвестиційної програми, на інших ділянках проведуть технічне обслуговування або поточний ремонт.
Де електроенергії не буде зранку до вечора
З 07:00 до 20:00 роботи в межах інвестиційної програми заплановані за такими адресами:
У Кропивницькому:
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вул. Андрія Матвієнка, 12;
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вул. Тетяни Яблонської, 41А.
У селищі Новому:
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вул. Тетяни Яблонської — будинки № 1–49 за оприлюдненим переліком;
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вул. Валентини Радзимовської — № 1–14;
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вул. Вишнева — № 2–32;
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вул. Калинова — № 1–23;
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вул. Олександра Довженка — № 1А–37;
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вул. Академіка Вернадського — № 2–26;
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вул. Василя Кричевського — № 1–33;
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вул. Заводська — № 1–11;
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вул. Каштанова, 55, 55Б;
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вул. Металургів, 2Б, 2-В, 2-Г, 2А;
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вул. Кленова, 3Г.
У цих випадках наведені діапазони охоплюють лише орієнтовні межі нумерації. Точний перелік будинків варто перевірити за повідомленням оператора електромереж.
Адреси, де роботи триватимуть до 17:00
З 08:00 до 17:00 заплановане технічне обслуговування. До переліку ввійшли вул. Галушкіна, вул. Тараса Шевченка, вул. Архітектора Паученка, вул. Охтирська, вул. Алли Горської, вул. Наталії Ужвій, вул. Байгородська, вул. Амвросія Ждахи, а також провулки Голубиний, Квітки Цісик, Червоної калини, Глухий, Спаський, Аврамівський та інші.
Окремі адреси в цих районах охоплюють десятки будинків. Тому мешканцям варто звірити номер свого помешкання з повним переліком, наведеним оператором.
Де ремонт завершать раніше
З 10:00 до 16:00 поточний ремонт запланований на вул. Незалежності — у будинках № 20, корпус 4; № 24 та № 24А, 24В; № 26 із різними корпусами, а також № 28/20 і 30.
Також роботи проведуть на вул. Героїв-земляків, 2Г.