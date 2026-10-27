Графики отключения света в Чернигове на 28 октября подразумевают плановые работы на электросетях.

Графики отключения света в Чернигове 28 октября охватят десятки улиц, переулков и жилых районов города.



Прол это сообщает Черниговоблэнерго.



По обнародованному перечню работы будут продолжаться в среду с 09:00 до 17:00. Жителям указанных улиц следует заранее учесть возможные перебои с электроснабжением.

Список охватывает значительную часть города. В частности, плановые работы заявлены на следующих улицах:

Глуховской, Заречной, Полесской и Киевской;

Авиации, Архитектурной, Батуринской, Березовой и Строительной;

Бориса Гмыри, Василия Дунина-Борковского, Василия Симоненко и Вячеслава Чорновила;

Гоголя, Городнянского, Грушевского, Жабинского и Железнодорожного;

Ивана Мазепы, Ильинском, Киевском шоссе, Королева и Корюковской;

Котляревского, Коцюбинского, Кропивницкого, Любечского и Магистратского;

Мстиславской, Одесской, Победы, Пятницкой и Ремесленной;

Садовой, Северской, Спасской, Спортивной и Староделовской;

Украинской, Успенской, Харьковской, Шевченко и Широкой.

Также в списке есть улицы имени Андрея Мовчана, Анатолия Шкурко, Антония Печерского, Джеймса Мейса, Защитников Украины, Леонида Каденюка, Олега Михнюка и Александра Мациевского.

Переулки и другие адреса

Работы охватят не только большие улицы. В список включены 1-й и 2-й Глуховские, 1-й и 2-й Заречные, 2-й Королева, 2-й Кривоноса, 2-й и 3-й Надежды, 1-й Сагайдак, а также Седновский и Черниговский переулки.

Среди других указанных адресов - Кольцевая, Княжеская, Кленовая, Луговая, Малинова, Новая, Павловская, Подлесная, Песчаная, Полевая, Приветная, Славутицкая, Славянская, Сосницкая, Стрелецкая, Земляничная, Транспортная, Хлебопекарная, Ягодная и Яровая.

Графики отключения света в Чернигове на 28 октября предусматривают работы по всем адресам, указанным в обнародованном списке. В то же время в сообщении не приведены номера домов, поэтому жильцам стоит уточнить детали у оператора электросетей.

Плановый промежуток работ – с 09:00 до 17:00. Это не обязательно означает, что свет будет отсутствовать в течение всего указанного времени.