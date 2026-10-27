Графіки відключення світла в Чернігові на 28 жовтня передбачають планові роботи на електромережах.

Графіки відключення світла в Чернігові на 28 жовтня охоплять десятки вулиць, провулків і житлових районів міста.



Прол це повідомляє Чернігівобленерго.





За оприлюдненим переліком, роботи триватимуть у середу з 09:00 до 17:00. Мешканцям зазначених вулиць варто заздалегідь врахувати можливі перебої з електропостачанням.

Список охоплює значну частину міста. Зокрема, планові роботи заявлені на таких вулицях:

Глухівській, Зарічній, Поліській та Киїнській;

Авіації, Архітектурній, Батуринській, Березовій і Будівельній;

Бориса Гмирі, Василя Дуніна-Борковського, Василя Симоненка та В'ячеслава Чорновола;

Гоголя, Городнянській, Грушевського, Жабинського та Залізничній;

Івана Мазепи, Іллінській, Київському шосе, Корольова та Корюківській;

Котляревського, Коцюбинського, Кропивницького, Любецькій та Магістратській;

Мстиславській, Одеській, Перемоги, П'ятницькій та Ремісничій;

Садовій, Сіверській, Спаській, Спортивній і Старобілоуській;

Українській, Успенській, Харківській, Шевченка та Широкій.

Також у переліку є вулиці імені Андрія Мовчана, Анатолія Шкурка, Антонія Печерського, Джеймса Мейса, Захисників України, Леоніда Каденюка, Олега Міхнюка та Олександра Мацієвського.

Провулки та інші адреси

Роботи охоплять не лише великі вулиці. До списку включені 1-й і 2-й Глухівські, 1-й і 2-й Зарічні, 2-й Корольова, 2-й Кривоноса, 2-й і 3-й Надії, 1-й Сагайдак, а також Седнівський і Чернігівський провулки.

Серед інших зазначених адрес — Кільцева, Княжа, Кленова, Лугова, Малинова, Нова, Павлівська, Підлісна, Піщана, Польова, Привітна, Славутицька, Слов'янська, Сосницька, Стрілецька, Сунична, Транспортна, Хлібопекарська, Ягідна та Ярова.

Графіки відключення світла в Чернігові на 28 жовтня передбачають роботи за всіма адресами, зазначеними в оприлюдненому списку. Водночас у повідомленні не наведено номерів будинків, тому мешканцям варто уточнити деталі в оператора електромереж.

Плановий проміжок робіт — з 09:00 до 17:00. Це не обов'язково означає, що світло буде відсутнє протягом усього зазначеного часу.