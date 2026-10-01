Графіки відключення світла у Чернігові 2 та 3 жовтня опублікувало «Чернігівобленерго»: протягом двох днів поспіль, із 09:00 до 17:00, знеструмлюватимуть понад пів сотні вулиць міста. Більшість адрес повторюється в обидва дні, однак 2 жовтня перелік довший на чотири вулиці.

Відключення світла у Чернігівській області на цей тиждень знову розширили — на 2 та 3 жовтня енергетики опублікували новий перелік вулиць у Чернігові, які тимчасово знеструмлять. Графіки відключення світла у Чернігові 2 та 3 жовтня передбачають вимкнення з 09:00 до 17:00 — це пов'язано з плановими роботами в електромережах. Як повідомляє Чернігівобленерго, у вказані години без електроенергії залишаться десятки адрес як у приватному секторі, так і серед багатоквартирної забудови.

Які вулиці знеструмлять 2 жовтня

У п'ятницю, 2 жовтня, з 09:00 до 17:00 без світла у Чернігові будуть такі вулиці:

1-й Глухівський, 2-й Глухівський, Антонія Печерського, Білоуська, Борщова, Вишнева, Вячеслава Радченка, В'ячеслава Чорновола, Глухівська, Городнянська, Забарівський, Залізнична, Івана Виговського, Іллінська, Київське, Кирила Розумовського, Кленова, Корюківська, Кривоноса 2-Й, Кропивницького, Кукушанка, Леоніда Каденюка, Липинського, Лугова, Любецька, Менська, Миру, Молчанова, Національної Гвардії, Нова, Олександра Довженка, Пам'ятна, Пирогова, Піщана, Привітна, Романа Бжеського, Сагайдак, Сагайдак 1-Й, Садова, Седнівська, Седнівський, Солов'їна, Солов'їний, Сосницька, Старобілоуська, Степний, Степова, Успенська, Феодосія Углицького, Швейцарівка, Шевченка, Шевчука, Ярова, Яровий.

Відключення 3 жовтня

У суботу, 3 жовтня, перелік майже той самий: з 09:00 до 17:00 знеструмлять ті самі вулиці, але без чотирьох адрес — Вячеслава Радченка, Залізничної, Любецької та Старобілоуської. Тобто 3 жовтня ці чотири вулиці залишаться зі світлом.

Що врахувати мешканцям

Чернігівобленерго нагадує, що під час планових відключень варто заздалегідь вимкнути з розеток чутливі електроприлади, аби уникнути пошкоджень під час відновлення напруги. Час виконання робіт може незначно зміщуватися залежно від ситуації на місцях. Актуальні графіки й повний перелік адрес публікують на офіційному сайті компанії.

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