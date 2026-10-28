Графики отключения света в Запорожье 29 октября охватывают десятки улиц в разных районах города.



Об этом сообщает «Запорожьеоблэнерго».

По информации о планируемых работах, электроснабжение будет ограничивать с 09:00 до 17:00. Причины – срочный и плановый ремонт электрооборудования. Жителям указанных адресов следует учесть эти часы при планировании домашних дел.

Где будут выключать свет из-за срочного ремонта

С 09:00 до 17:00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

Авиаторов: 1-13, 15-33, 16-34, 2-14, 3, 5.

Олейна: 1–33, 4–48, 39–41, 43, 45–53, 50–74.

Аральский: 1–17, 2–26, 19–35, 28–38.

Виноградная: 1-15, 17-45, 2-16, 20-42, 44-74, 47-75.

Евгения Адамцевича: 54-60, 62-88, 71-77, 79-97, 86-110, 99-123, 86а, 110.

Ивана Мазепы: 3-29, 31-51, 4-38, 42-62, 53-79, 64-94.

Ивана Сошенко: 1-23, 2-24, 25-33, 35, 26-54, 37-41.

Игоря Сикорского: 1-24, 28-40, 29, 42-50, 5, 56-60, 62-88, 90-102.

Капустяна: 1-25, 2-26, 27а, 29-39, 28-38.

Казацких Гетманов: 1-37, 4-40, 39-55, 42-66.

Солидарности: 29, 29а, 29б-29ж, 31-37, 39-43, 45, 47-57, 59-83, 104.

Чугунная: 1–25, 2–20, 22, 22а, 24, 26–44, 46, 29–37, 39, 41–55.

Шевченко: 57а-85, 66-88, 87-105, 90-100, 102-118, 107, 109.

Также работы коснутся улиц Долинной, Железной, Запорожсталовской, Калибровой, Клинической, Коксостроительной, Комбинатской, Мартеновской, Новой, Путешественной, Прокатной, Профсоюзной, Тоннельной, Фруктовой и переулков Аллейного и Оружейного.

Адреса планового ремонта

Плановые работы будут продолжаться в то же время - с 09:00 до 17:00. Ограничения будут касаться следующих адресов:

Архипа Куинджи: 6–10, 7–11.

Героев 110-й бригады: 54-64, 55, 57.

Героев 55-й бригады: 61 (все указанные подъезды), 84а.

Благополучная: 5-24, 10-26.

Дудыкина: 20а, 22а, 24, 24а, 26а, 28.

Леонида Жаботинского: 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49, 59а, 61, 63.

Причальная: 3-31, 4-22, 28-30.

Учительская: 1-39, 2-42.

Очаровательная: 28а, 29, 36а, 38, 38а, 38б, 40, 40б, 93, 95, 103, 105, 105а, 107-119 и близлежащие дома с отдельными подъездами, указанными в перечне.

Счастлива: 4–36, 9, 9–11, 9а, 13, 13а, 13б, 15.

Соборный проспект: 141, 145, 145в, 147, 184.

Кроме того, в перечень вошли бульвары Марии Примаченко (дом 3) и Центральный (дом 4), улицы Авраменко, Верхнехортицкая, Вячеслава Зайцева, Зборовская, Зеленодольская, Образцовая, Лицейная, Патриотическая, Средняя, ​​Цитрусова, Якова Новицкого Работы также запланированы на проспекте Моторостроителей, в Косогорном переулке и на Днепровском шоссе.

Графики отключения света в Запорожье 29 октября касаются конкретных домов, поэтому перед началом работ следует сверить номер своего дома со списком. Если адрес находится в списке, лучше заранее зарядить телефоны и подготовить необходимые приборы для временного обесточивания.