Графики отключения света в Кропивницком 29 октября охватят ряд улиц и переулков, а продолжительность работ будет зависеть от адреса.
Об этом сообщает Кировоградоблэнерго .
По обнародованным данным, часть потребителей останется без электричества с 07:00 до 20:00, остальные с 08:00 до 17:00. Жителям следует заранее проверить свои адреса и учесть указанные часы.
Где не будет света с 07:00 до 20:00
Из-за реализации инвестиционной программы ограничения коснутся следующих адресов:
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Улица Татьяны Яблонской: 41А в Кропивницком; в поселке Новом — дома 1–49, в том числе 22а, 29а, 32а, 34а, 43а и 4а.
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Улица Валентины Радзимовской: 1-10, 10А, 12-14, а также дома 2-9 и 8А.
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Вишневая: 2-7, 10-12, 14, 17, 22, 23, 27, 28, 32.
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Калиновая: 1–6, 8, 12, 16, 17, 19, 20, 23.
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Александра Довженко: 1а, 2–37, включая дома 13а, 16а, 21а, 32а и 9а.
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Академика Вернадского: 2-26, 25а, 3-9 и 9а.
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Василия Кричевского: 1-33, в том числе 10а, 12а.
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Заводская: 1–11, включая дом 3А.
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Каштанова: 55, 55Б.
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Металлургов: 2(б), 2-В, 2-Г, 2а.
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Кленова: 3D.
Также в Кропивницком в перечень внесли дом 12 на улице Андрея Матвиенко.
Какие адреса проверить перед техническим обслуживанием
С 08:00 до 17:00 электроснабжение может быть прекращено на отдельных участках из-за технических работ.
Среди них — переулки Цветки Цисык (35, 37, 39–44, 46, 48, 50, 52), Красной калины (дома 3–38, в том числе 24а, 30а, 37/4, 38/2), Глухой (1, 6–10) и 101/178), Аврамовский (3-13, 15, 15/108, 17а) и Голубиный (6/20, 7, 9/18, 12-16, 15а).
Работы также запланированы на улицах Аллы Горской, Натальи Ужвий, Байгородской, Амвросия Ждахи, Галушкина, Тараса Шевченко и Архитектора Паученко. В список вошли тупики Бианский и Байгородский, переулок Байгородский и Косой Въезд.
Графики отключения света в Кропивницком 29 октября касаются конкретных домов, поэтому важно сверить номер дома с полным перечнем. Если ваш адрес указан среди запланированных работ, лучше заранее зарядить телефоны и подготовить необходимые устройства.