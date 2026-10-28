Графики отключения света в Кропивницком 29 октября предусматривают временное прекращение электроснабжения из-за реализации инвестиционной программы и технического обслуживания сетей.

Графики отключения света в Кропивницком 29 октября охватят ряд улиц и переулков, а продолжительность работ будет зависеть от адреса.



Об этом сообщает Кировоградоблэнерго .

По обнародованным данным, часть потребителей останется без электричества с 07:00 до 20:00, остальные с 08:00 до 17:00. Жителям следует заранее проверить свои адреса и учесть указанные часы.

Где не будет света с 07:00 до 20:00

Из-за реализации инвестиционной программы ограничения коснутся следующих адресов:

Улица Татьяны Яблонской: 41А в Кропивницком; в поселке Новом — дома 1–49, в том числе 22а, 29а, 32а, 34а, 43а и 4а.

Улица Валентины Радзимовской: 1-10, 10А, 12-14, а также дома 2-9 и 8А.

Вишневая: 2-7, 10-12, 14, 17, 22, 23, 27, 28, 32.

Калиновая: 1–6, 8, 12, 16, 17, 19, 20, 23.

Александра Довженко: 1а, 2–37, включая дома 13а, 16а, 21а, 32а и 9а.

Академика Вернадского: 2-26, 25а, 3-9 и 9а.

Василия Кричевского: 1-33, в том числе 10а, 12а.

Заводская: 1–11, включая дом 3А.

Каштанова: 55, 55Б.

Металлургов: 2(б), 2-В, 2-Г, 2а.

Кленова: 3D.

Также в Кропивницком в перечень внесли дом 12 на улице Андрея Матвиенко.

Какие адреса проверить перед техническим обслуживанием

С 08:00 до 17:00 электроснабжение может быть прекращено на отдельных участках из-за технических работ.

Среди них — переулки Цветки Цисык (35, 37, 39–44, 46, 48, 50, 52), Красной калины (дома 3–38, в том числе 24а, 30а, 37/4, 38/2), Глухой (1, 6–10) и 101/178), Аврамовский (3-13, 15, 15/108, 17а) и Голубиный (6/20, 7, 9/18, 12-16, 15а).

Работы также запланированы на улицах Аллы Горской, Натальи Ужвий, Байгородской, Амвросия Ждахи, Галушкина, Тараса Шевченко и Архитектора Паученко. В список вошли тупики Бианский и Байгородский, переулок Байгородский и Косой Въезд.

Графики отключения света в Кропивницком 29 октября касаются конкретных домов, поэтому важно сверить номер дома с полным перечнем. Если ваш адрес указан среди запланированных работ, лучше заранее зарядить телефоны и подготовить необходимые устройства.