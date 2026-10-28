Графіки відключення світла в Кропивницькому 29 жовтня передбачають тимчасове припинення електропостачання через реалізацію інвестиційної програми та технічне обслуговування мереж.

Графіки відключення світла в Кропивницькому 29 жовтня охоплять низку вулиць і провулків, а тривалість робіт залежатиме від адреси.



Про це повідомляє Кіровоградобленерго.

За оприлюдненими даними, частина споживачів залишиться без електрики з 07:00 до 20:00, інші — з 08:00 до 17:00. Жителям варто заздалегідь перевірити свої адреси та врахувати зазначені години.

Де не буде світла з 07:00 до 20:00

Через реалізацію інвестиційної програми обмеження торкнуться таких адрес:

Вулиця Тетяни Яблонської: 41А у Кропивницькому; у селищі Новому — будинки 1–49, зокрема 22а, 29а, 32а, 34а, 43а та 4а.

Вулиця Валентини Радзимовської: 1–10, 10А, 12–14, а також будинки 2–9 і 8А.

Вишнева: 2–7, 10–12, 14, 17, 22, 23, 27, 28, 32.

Калинова: 1–6, 8, 12, 16, 17, 19, 20, 23.

Олександра Довженка: 1а, 2–37, включно з будинками 13а, 16а, 21а, 32а та 9а.

Академіка Вернадського: 2–26, 25а, 3–9 та 9а.

Василя Кричевського: 1–33, зокрема 10а, 12а.

Заводська: 1–11, включно з будинком 3А.

Каштанова: 55, 55Б.

Металургів: 2 (б), 2-В, 2-Г, 2а.

Кленова: 3Г.

Також у Кропивницькому до переліку внесли будинок 12 на вулиці Андрія Матвієнка.

Які адреси перевірити перед технічним обслуговуванням

З 08:00 до 17:00 електропостачання можуть припинити на окремих ділянках через технічні роботи.

Серед них — провулки Квітки Цісик (35, 37, 39–44, 46, 48, 50, 52), Червоної калини (будинки 3–38, зокрема 24а, 30а, 37/4, 38/2), Глухий (1, 6–10), Спаський (82–119, включно з 98/176 і 101/178), Аврамівський (3–13, 15, 15/108, 17а) та Голубиний (6/20, 7, 9/18, 12–16, 15а).

Роботи також заплановані на вулицях Алли Горської, Наталії Ужвій, Байгородській, Амвросія Ждахи, Галушкіна, Тараса Шевченка й Архітектора Паученка. У перелік увійшли тупики Біанський і Байгородський, провулок Байгородський та Косий В’їзд.

Графіки відключення світла в Кропивницькому 29 жовтня стосуються конкретних будинків, тому важливо звірити номер оселі з повним переліком. Якщо ваша адреса зазначена серед запланованих робіт, краще заздалегідь зарядити телефони та підготувати необхідні пристрої.