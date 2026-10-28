Графики отключения света в Черкассах 29 октября связаны с плановыми работами на электросетях.

Графики отключения света в Черкассах предусматривают 29 октября временные ограничения электроснабжения на нескольких улицах в центральной части города.

Об этом сообщают Черкассыоблэнерго.

По обнародованным данным работы должны начаться в 09:00 и завершиться в 16:00. В этот период без электроэнергии могут остаться жильцы домов по улицам Крещатик, А. Терещенко, В. Стуса и бульваре Тараса Шевченко.

Какие адреса попали в список

Плановые работы охватят следующие дома:

Улица Крещатик: 24-30, 30/1, 31-38, 39-43, 45-48, 47/1, 48/1, 50, 52.

Улица А. Терещенко: 26, 28, 30, 31, 31/2, 32-43, 45, 47, 49, 49-Б.

Бульвар Тараса Шевченко: 31, 31/2, 33, 33/1, 35, 37, 37/2, 39, 41, 41/1, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 57/1, 59, 6

Улица В. Стуса: 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 57/1, 59.

Итак, больше всего адресов указано на Крещатике и улице А. Терещенко. Также ограничения будут касаться отдельных домов на бульваре Тараса Шевченко и улице Стуса.

Когда возобновят электроснабжение

По плану работы будут продолжаться семь часов — с 09:00 до 16:00 29 октября. В то же время, фактическое время восстановления подачи электричества может зависеть от течения работ.

Графики отключения света в Черкассах 29 октября следует проверить по конкретному номеру дома. Если ваш адрес в списке, лучше заранее зарядить телефоны и другие необходимые устройства, а также спланировать дела, для которых требуется электроэнергия.

Перед запланированным обесточиванием следите за сообщениями местного оператора электросетей, поскольку время проведения работ может измениться.