Графики отключения света в Харьковской области на 29 октября предполагают временное прекращение электроснабжения в Люботине.

Графики отключения света в Харьковской области на 29 октября включают десятки улиц, переулков и въездов города.

По сообщению Люботинского городского территориального общества , работы запланированы на четверг, 29 октября. Электроэнергию планируют отключить с 08:00 до 17:00.

Где не будет электричества

Ограничения будут относиться к значительной части Люботина. В список вошли, в частности, следующие улицы:

Индустриальная — дома 3–27, включая отдельные адреса 11А и 19А.

Историческая – дома 15–67, а также 96 и другие адреса из обнародованного перечня.

Анатолия Абросимова - дома 3-29, в том числе 21Б и 25/2.

Андрея Гнидца - дома 1-35, включая 10А, 11А и 2А.

8 Марта – дома 1–30, среди которых 1А, 1Г, 1Е, 1Ж, 1К и 1М.

Ивана Багряного - дома 1-26, включая адреса 14/2 и 8А.

Академика Амосова – ряд домов, в том числе 1–27, 39 и адреса с дробными номерами.

Также в список попали улицы Мира, Заводская, Полтавская, Курортная, Олимпийская, Садовая, Государственная, Дружбы, Транспортная, Чехова и другие.

Отключения запланированы и на многочисленных въездах: Свободном, Гвардейском, Западном, Ахтырском, Транспортном, Историческом, Березовском, Боровском, Вишневом, Колонском и Мерефянском. Полный список содержит также другие адреса и отдельные дома.

Что следует учесть жителям

Графики отключения света в Харьковской области на 29 октября предусматривают работу в течение девяти часов. Поэтому жителям Люботина следует предварительно проверить свой адрес, зарядить мобильные телефоны и подготовить необходимые устройства.