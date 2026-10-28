Графики отключения света в Харьковской области на 29 октября включают десятки улиц, переулков и въездов города.
По сообщению Люботинского городского территориального общества , работы запланированы на четверг, 29 октября. Электроэнергию планируют отключить с 08:00 до 17:00.
Где не будет электричества
Ограничения будут относиться к значительной части Люботина. В список вошли, в частности, следующие улицы:
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Индустриальная — дома 3–27, включая отдельные адреса 11А и 19А.
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Историческая – дома 15–67, а также 96 и другие адреса из обнародованного перечня.
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Анатолия Абросимова - дома 3-29, в том числе 21Б и 25/2.
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Андрея Гнидца - дома 1-35, включая 10А, 11А и 2А.
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8 Марта – дома 1–30, среди которых 1А, 1Г, 1Е, 1Ж, 1К и 1М.
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Ивана Багряного - дома 1-26, включая адреса 14/2 и 8А.
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Академика Амосова – ряд домов, в том числе 1–27, 39 и адреса с дробными номерами.
Также в список попали улицы Мира, Заводская, Полтавская, Курортная, Олимпийская, Садовая, Государственная, Дружбы, Транспортная, Чехова и другие.
Отключения запланированы и на многочисленных въездах: Свободном, Гвардейском, Западном, Ахтырском, Транспортном, Историческом, Березовском, Боровском, Вишневом, Колонском и Мерефянском. Полный список содержит также другие адреса и отдельные дома.
Что следует учесть жителям
Графики отключения света в Харьковской области на 29 октября предусматривают работу в течение девяти часов. Поэтому жителям Люботина следует предварительно проверить свой адрес, зарядить мобильные телефоны и подготовить необходимые устройства.