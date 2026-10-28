Графіки відключення світла в Харківській області на 29 жовтня передбачають тимчасове припинення електропостачання в Люботині.

Графіки відключення світла в Харківській області на 29 жовтня охоплюють десятки вулиць, провулків і в’їздів міста.

За повідомленням Люботинської міської територіальної громади, роботи заплановані на четвер, 29 жовтня. Електроенергію планують відключити з 08:00 до 17:00.

Де не буде електрики

Обмеження стосуватимуться значної частини Люботина. До переліку увійшли, зокрема, такі вулиці:

Індустріальна — будинки 3–27, включно з окремими адресами 11А та 19А.

Історична — будинки 15–67, а також 96 та інші адреси з оприлюдненого переліку.

Анатолія Абросімова — будинки 3–29, зокрема 21Б і 25/2.

Андрія Гнідця — будинки 1–35, включно з 10А, 11А та 2А.

8 Березня — будинки 1–30, серед яких 1А, 1Г, 1Е, 1Ж, 1К і 1М.

Івана Багряного — будинки 1–26, включно з адресами 14/2 та 8А.

Академіка Амосова — низка будинків, зокрема 1–27, 39 та адреси з дробовими номерами.

Також до переліку потрапили вулиці Миру, Заводська, Полтавська, Курортна, Олімпійська, Садова, Державна, Дружби, Транспортна, Чехова та інші.

Відключення заплановані й на численних в’їздах: Вільному, Гвардійському, Західному, Охтирському, Транспортному, Історичному, Березівському, Борівському, Вишневому, Колонському та Мереф’янському. Повний перелік містить також інші адреси й окремі будинки.

Що варто врахувати жителям

Графіки відключення світла в Харківській області на 29 жовтня передбачають роботи протягом дев’яти годин. Тому жителям Люботина варто заздалегідь перевірити свою адресу, зарядити мобільні телефони та підготувати необхідні пристрої.