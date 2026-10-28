Денежная помощь в Черниговской области доступна родителям детей, которые в 2026 году пошли в первый класс.

Денежная помощь по программе «Упаковка школьника» составляет 5000 гривен на каждого ребенка, а заявления принимают до 1 ноября 2026 года.

Выплату предоставляет государство, а оформлением занимается Пенсионный фонд Украины . Денежные средства предназначены для подготовки первоклассника к обучению и приобретению необходимых вещей.

Право на выплату имеет один из родителей или законный представитель ребенка, отнесенный к первому классу в 2026/2027 учебном году.

Если в семье два или более первоклассников, помощь назначается на каждого отдельно. В то же время, выплату не предоставляют на детей, выехавших на постоянное проживание за границу или находящихся на временно оккупированных территориях, для которых не определили дату завершения оккупации.

Денежная помощь в рамках программы предоставляется единовременно. Ее размер не зависит от количества детей старших классов в семье.

Как оформить «Упаковка школьника»

Подать заявление можно двумя способами:

Из-за «Действия». Нужно авторизироваться в приложении, открыть раздел «Помощь от государства», выбрать услугу «Упаковка школьника», указать ребенка и подписать заявление.

В сервисном центре Пенсионного фонда. Обратиться можно в любой такой центр независимо от места регистрации.

Для оформления офлайн понадобится паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, налоговый номер при наличии и документы о полномочиях законного представителя, если это необходимо. Также следует указать реквизиты специального счета в уполномоченном банке.

На что можно потратить средства

Выплату начисляют в безналичной форме. Деньги можно использовать для приобретения школьных принадлежностей, канцелярских товаров, книг, детской одежды и обуви в торговых заведениях, отвечающих условиям программы.

Конечный срок подачи заявлений – 1 ноября 2026 года. Поэтому родителям, еще не воспользовавшимся государственной поддержкой, следует успеть оформить документы к этой дате.

Подробные условия опубликованы на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.