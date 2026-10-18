Грошова допомога в Чернігівській області передбачена для вразливих категорій населення, які фактично проживають у громадах, де тривають або тривали бойові дії.

Грошова допомога в Чернігівській області надається за програмою «Зимова підтримка», а місце подання заяви залежить від того, до якого переліку належить громада.

Про порядок звернення повідомив Пенсійний фонд України. Умови виплат визначені постановою Кабінету Міністрів № 1084 від 3 вересня 2026 року. Програма охоплює окремі громади Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Куди подавати заяву

Спосіб оформлення залежить від переліку, до якого внесено населений пункт фактичного проживання заявника.

Якщо громада зазначена в першому переліку, документи приймають:

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноваженого працівника виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

Для мешканців громад із другого переліку передбачений інший порядок. Їм потрібно звертатися безпосередньо до відповідної сільської, селищної чи міської ради.

Тому перед оформленням варто перевірити, до якого саме списку належить ваша громада. Від цього залежить, куди необхідно подавати документи.

Хто може отримати виплату

Програма розрахована на людей, які належать до визначених державою вразливих категорій. Серед них — особи з інвалідністю, одержувачі житлових субсидій, внутрішньо переміщені громадяни, які отримують допомогу на проживання, а також сім’ї з дітьми, що відповідають установленим критеріям.

Грошова допомога в Чернігівській області призначається з урахуванням умов програми та фактичного місця проживання. Самої реєстрації в певній громаді недостатньо, якщо людина насправді мешкає в іншому населеному пункті.

Грошова допомога в Чернігівській області не оформлюється за однаковою процедурою для всіх громад. Щоб з’ясувати, куди звертатися саме у вашому випадку, перевірте відповідні переліки та уточніть інформацію в Пенсійному фонді або місцевій раді.