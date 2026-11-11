Министерство образования и науки в новых рекомендациях для педагогов советует оценивать, насколько у учеников сформирован патриотизм. Разбираемся, что это значит для школ, учителей и родителей.

Изменения в школах для учеников и учителей продолжаются. Министерство образования и науки обнародовало новые рекомендации для педагогов, в которых предлагает измерять «уровень сформированности патриотизма» у школьников.

Об этом сообщила «Всеосвіта» со ссылкой на образовательного эксперта Игоря Ликарчука. По его словам, в документе прямо говорится о том, что учителя должны оценивать, насколько у детей сформировано патриотическое отношение к стране, ее истории и символам.

Формулировка «уровень сформированности патриотизма» фактически переводит патриотическое воспитание из плоскости «поговорили на уроке» в плоскость измеримого результата. Для школ это означает, что к работе с учениками могут добавиться новые инструменты оценивания - от анкет и наблюдений за поведением до итоговых выводов в документации.

Патриотическое воспитание в украинских школах не новость: оно закреплено в образовательных программах еще с 2014 года, а после полномасштабного вторжения России его усилили. Однако именно измерение патриотизма как отдельного показателя ранее не было общепринятой практикой, поэтому инициатива МОН вызвала дискуссию среди педагогов.

Важный нюанс: пока речь идет именно о рекомендациях, а не об обязательной норме с оценкой в дневник. То есть школа не будет ставить ребенку балл «за патриотизм» в ближайшее время, однако учителям советуют обращать внимание на этот показатель в воспитательной работе.

Что это значит для учеников, родителей и учителей

Для учителей рекомендация означает дополнительную работу по фиксации воспитательных результатов. Для родителей - стоит понимать, что в итоговых характеристиках и воспитательной документации может появиться упоминание о сформированности патриотизма у ребенка. На что именно будут опираться педагоги во время такого оценивания - какие критерии, анкеты или методики следует применять - в публикации не уточняется, поэтому школам, вероятно, придется дождаться полного текста рекомендаций.

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