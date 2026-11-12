Дополнительные графики отключения света в Харьковской области на 13 ноября продлятся до 18:00.

Отключение света в Харьковской области продолжится и 13 ноября - в Люботинской громаде планируют обесточить сразу несколько улиц в трех населенных пунктах. Большинство адресов останется без электричества с 09:00 до 15:00, а кто-то будет сидеть без света почти до 18:00.

Графики отключения света в Харьковской области на 13 ноября касаются города Люботин, поселка Караван и села Санжары. В самом Люботине свет отключат на въезде Винницком (дома 2 и 4) и на улице Государственной (дом 180).

Об этом сообщает официальный сайт Люботинского городского совета. Среди адресов и поселок Караван: там без электроснабжения останется улица Станислава Шумицкого - дома 1, 3, 4/1, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15/1, 17А, 19, 19А, 23, 23А, 25 и 25А.

Дольше всего света не будет в селе Санжары. На улице Спортивной электроснабжение отключат с 09:00 и восстановят только в 17:59. В перечне - дома 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159 и 161.

Такие плановые отключения обычно связаны с ремонтными работами на сетях. Точное время может меняться, поэтому жителям советуют следить за обновленной информацией от энергетиков или на сайте громады.

Ранее Politeka сообщала, 8 часов без света подряд: графики отключения электричества в Харьковской области на 10 ноября.

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