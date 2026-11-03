Графіки відключення світла в Харківській області на 4 листопада оприлюднила місцева влада.

Графіки відключення світла у Харківській області знову актуальні - 4 листопада частина споживачів у місті Люботин залишиться без електрики під час планових робіт на мережах.

Відключення електропостачання триватиме з 09:00 до 16:09. Саме на цей проміжок енергетики запланували технічні роботи, тож мешканцям слід заздалегідь зарядити гаджети та запастися водою.

Про це повідомляє Люботинська громада. Перелік адрес опубліковано на офіційному сайті громади.

Світло вимикатимуть поетапно, трьома чергами. Перша стартує о 09:00:26, друга - о 09:00:34, третя - о 09:00:45. Усі три завершаться о 16:09:59.

Які вулиці залишаться без світла

Перша черга торкнеться вулиці Державна (будинки 54/2, 56/1), вулиці Ревчанська (11, 12/33) та провулка Дуншовський, де знеструмлять майже чотири десятки будинків.

У другій черзі відключать вулицю Дуншовська (понад 20 будинків), вулицю Крива (майже 20 адрес), частину вулиці Ревчанська, вулиці Рябінова і Скіфська, а також в'їзди Борівський, Дуншовський і Куп'янський.

Третя черга охопить в'їзд Луговий, вулицю Вадима Соколова (17 будинків), вулицю Слобожанська (буд. 175), вулицю Харківська, провулок Романа Іващенка та провулок Холодногірський.

Що робити під час відключення

Енергетики радять заздалегідь поповнити запас питної води, зарядити телефони, павербанки та ліхтарики. Якщо у квартирі є електроопалення або електроплита, варто підготувати альтернативний спосіб приготування їжі та обігріву.

Людям, які залежать від електроприладів за станом здоров'я, рекомендують заздалегідь узгодити з рідними план дій на сім годин без світла.

Раніше Politeka повідомляла, де не було електрики в Харківській області 29 жовтня.

Також Politeka повідомляла, про нічні заморозки та прогноз погоди на тиждень у Харківській області.