Додаткові графіки відключення світла в Харківській області на 13 листопада триватимуть до 18:00.

Відключення світла в Харківській області продовжиться і 13 листопада - у Люботинській громаді планують знеструмлення одразу кількох вулиць у трьох населених пунктах. Більшість адрес залишиться без електрики з 09:00 до 15:00, а дехто сидітиме без світла майже до 18:00.

Графіки відключення світла в Харківській області на 13 листопада стосуються міста Люботин, селища Караван та села Санжари. У самому Люботині світло вимкнуть на в'їзді Вінницькому (будинки 2 і 4) та на вулиці Державній (будинок 180).

Про це повідомляє офіційний сайт Люботинської міської ради. Серед адрес і селище Караван: там без електропостачання залишиться вулиця Станіслава Шумицького - будинки 1, 3, 4/1, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15/1, 17А, 19, 19А, 23, 23А, 25 і 25А.

Найдовше світла не буде в селі Санжари. На вулиці Спортивній електропостачання відключать із 09:00 і відновлять лише о 17:59. У переліку - будинки 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159 та 161.

Такі планові відключення зазвичай пов'язані з ремонтними роботами на мережах. Точні години можуть змінюватися, тож мешканцям радять орієнтуватися на оновлену інформацію від енергетиків або на сайті громади.

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