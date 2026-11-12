В пятницу, 13 ноября, в Запорожье пройдут плановые отключения электроэнергии из-за ремонта оборудования. Без света временно останется ряд улиц в разных районах города.

Графики отключения света в Запорожье на 13 ноября уже опубликованы. В пятницу, 13 ноября 2026 года, из-за планового ремонта электрооборудования часть домов временно обесточат.

Энергетики предупреждают: света не будет только в определённые часы, а список адресов составлен заранее. Поэтому стоит проверить, попала ли ваша улица в перечень.

Об этом сообщает официальный сайт «Запорожьеоблэнерго».

Когда и где не будет света

Первый блок отключений продлится с 08:00 до 16:00. Под него попадает улица Военстрой - дома 111, 124 и 570.

Второй интервал - с 09:00 до 17:00. Здесь без электроэнергии останутся: ул. Богдана Хмельницкого (дома 17, 23, 26, 22), ул. Вячеслава Зайцева, 2, ул. Независимой Украины (51, 53), ул. Рекордная (36, 36А, 38, 40), проспект Металлургов (18, 20, 22, 24, 26), проспект Соборный, 179 и проезд Ольги Яфы (дома 10, 3, 4, 5).

Самый большой перечень адресов приходится на третий интервал - с 09:00 до 16:00. Это тоже плановый ремонт электрооборудования, и здесь отключение охватит десятки улиц и переулков: Батарейную, Белогорскую, Вахтовую, Высокогорную, Возрождения, Виктора Ляшенко, Волонтёрскую, Закарпатскую, Знаменскую, Ирпенскую, Катерины Белокур, Кедровую, Костя Гордиенко, Крайнюю, Кущёвую, Легендарную, Летнюю, Маршевую, Милосердия, Митрополита Шептицкого, Передатную, Продольную, Сапёрную, Сланцевую, Техническую, Успенскую и Еловую.

Также без света останется ряд переулков: Богатырский, Дальний, Дачный, Деснянский, Извилистый, Знаменский, Лебединый, Лунный, Поэтический, Праздничный, Сувенирный, Сюрпризный, Художественный и Кирпичный.

Что стоит сделать заранее

Если ваш адрес есть в перечне, зарядите телефоны и павербанки, а холодильник и морозилку держите закрытыми, чтобы продукты дольше сохраняли холод. Точное время восстановления подачи света можно уточнить на официальном сайте «Запорожьеоблэнерго».

Ранее Politeka сообщала, какие улицы Запорожья обесточивали 12 ноября.

Также Politeka писала, по каким графикам отключали свет в Запорожье 11 ноября.