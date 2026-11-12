У п'ятницю, 13 листопада, у Запоріжжі пройдуть планові відключення електроенергії через ремонт обладнання. Без світла тимчасово залишиться низка вулиць у різних районах міста.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 13 листопада вже оприлюднені. У п'ятницю, 13 листопада 2026 року, через плановий ремонт електрообладнання частину будинків тимчасово знеструмлять.

Енергетики попереджають: світла не буде лише у визначені години, а список адрес складено заздалегідь. Тому варто перевірити, чи потрапила ваша вулиця до переліку.

Про це повідомляє офіційний сайт «Запоріжжяобленерго».

Коли й де не буде світла

Перший блок знеструмлень триватиме з 08:00 до 16:00. Під нього потрапляє вулиця Військбуд - будинки 111, 124 та 570.

Другий інтервал - з 09:00 до 17:00. Тут без електроенергії залишаться: вул. Богдана Хмельницького (будинки 17, 23, 26, 22), вул. Вячеслава Зайцева, 2, вул. Незалежної України (51, 53), вул. Рекордна (36, 36А, 38, 40), проспект Металургів (18, 20, 22, 24, 26), проспект Соборний, 179 та проїзд Ольги Яфи (будинки 10, 3, 4, 5).

Найбільший перелік адрес припадає на третій інтервал - з 09:00 до 16:00. Це також плановий ремонт електрообладнання, і тут знеструмлення охопить десятки вулиць і провулків: Батарейну, Білогорську, Вахтову, Високогірну, Відродження, Віктора Ляшенка, Волонтерську, Закарпатську, Знаменську, Ірпінську, Катерини Білокур, Кедрову, Костя Гордієнка, Крайню, Кущову, Легендарну, Літню, Маршову, Милосердя, Митрополита Шептицького, Передатну, Продольну, Саперну, Сланцеву, Технічну, Успінську та Ялинкову.

Також без світла залишиться низка провулків: Богатирський, Дальній, Дачний, Деснянський, Звивистий, Знаменський, Лебединий, Місячний, Поетичний, Святковий, Сувенірний, Сюрпризний, Художній та Цегельний.

Що варто зробити заздалегідь

Якщо ваша адреса є в переліку, зарядіть телефони та павербанки, а холодильник і морозилку тримайте зачиненими, щоб продукти довше зберігали холод. Точний час відновлення подачі світла можна уточнити на офіційному сайті «Запоріжжяобленерго».

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