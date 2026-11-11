Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 12 по 18 ноября обещает резкие перепады температуры: днем воздух прогреется до +16°, а ночью похолодает до +3°, при этом синоптики прогнозируют осадки дважды за неделю.

Погода в регионе резко менялась и на прошлой неделе, а теперь синоптики предупреждают о новом перепаде температуры. По обновленному прогнозу, в Одесской области с 12 по 18 ноября ожидается разница между самым теплым и самым холодным днем в 9°, а также осадки дважды в течение недели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура в области будет держаться в пределах от +7° до +16°, а ночью будет колебаться от +3° до +11°.

В четверг, 12 ноября, воздух прогреется до +13°, а ночью похолодает до +7°. День ожидается облачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 13 ноября, столбики термометров поднимутся до +16° - это будет самый теплый день недели. Ночью температура опустится до +11°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 14 ноября, температура резко снизится: днем лишь +8°, а ночью - +8°. Небо облачное с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 15 ноября, воздух прогреется лишь до +7° - это самый холодный день недели. Ночью температура опустится до +3°. Ожидается малооблачная погода без осадков.

В понедельник, 16 ноября, днем станет немного теплее - до +11°, а ночью похолодает до +6°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 17 ноября, температура удержится на отметке +13° днем и +11° ночью. Небо облачное с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В среду, 18 ноября, воздух прогреется до +14°, а ночью похолодает до +11°. Ожидается малооблачная погода, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 13 ноября, с максимумом +16°, а самым холодным - воскресенье, 15 ноября, когда днем будет лишь +7°. Общий перепад температуры за неделю достигнет 9°. Осадки синоптики прогнозируют в четверг, 12 ноября, и в среду, 18 ноября.

Из-за значительного перепада температуры стоит заранее позаботиться о теплой одежде, особенно людям пожилого возраста: в холодные дни - субботу и воскресенье - лучше одеваться многослойно. В дни с осадками, 12 и 18 ноября, не помешает иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за возможной скользкой дороги.

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