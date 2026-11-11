Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 12 по 18 листопада обіцяє стрімкі перепади температур: удень повітря прогріється до +16°, а вночі похолодає до +3°, при цьому синоптики прогнозують опади двічі протягом тижня.

Погода в регіоні різко змінювалася й минулого тижня, а тепер синоптики попереджають про новий перепад температур. За оновленим прогнозом, в Одеській області з 12 по 18 листопада очікується різниця між найтеплішим і найхолоднішим днем у 9°, а також опади двічі протягом тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура в області триматиметься в межах від +7° до +16°, а вночі коливатиметься від +3° до +11°.

У четвер, 12 листопада, повітря прогріється до +13°, а вночі похолодає до +7°. День очікується хмарним, і синоптики прогнозують можливі опади.

У п'ятницю, 13 листопада, стовпчики термометрів підніматимуться до +16° - це буде найтепліший день тижня. Вночі температура опуститься до +11°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 14 листопада, температура різко знизиться: вдень лише +8°, а вночі - +8°. Небо хмарне з проясненнями, опадів не прогнозують.

У неділю, 15 листопада, повітря прогріється лише до +7° - це найхолодніший день тижня. Вночі температура опуститься до +3°. Очікується малохмарна погода без опадів.

У понеділок, 16 листопада, вдень стане трохи тепліше - до +11°, а вночі похолодає до +6°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 17 листопада, температура втримається на позначці +13° вдень і +11° вночі. Небо хмарне з проясненнями, опадів не прогнозують.

У середу, 18 листопада, повітря прогріється до +14°, а вночі похолодає до +11°. Очікується малохмарна погода, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 13 листопада, із максимумом +16°, а найхолоднішим - неділя, 15 листопада, коли вдень буде лише +7°. Загальний перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади синоптики прогнозують у четвер, 12 листопада, та в середу, 18 листопада.

Через значний перепад температур варто завчасно подбати про теплий одяг, особливо людям похилого віку: у холодні дні - суботу та неділю - краще вдягатися багатошарово. У дні з опадами, 12 та 18 листопада, не завадить мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через можливу слизьку дорогу.

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