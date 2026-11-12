Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 13 по 19 ноября обещает резкие перепады: от +16° в начале недели до +7° уже в воскресенье. Перепад температур достигнет 9°, а дважды за неделю возможны осадки.

Предыдущий недельный прогноз погоды для региона уже предупреждал о нестабильности, и новая неделя с 13 по 19 ноября в Одесской области продолжает эту тенденцию. Синоптики фиксируют резкий перепад температур — от +16° в начале недели до +7° уже в воскресенье, а также возможные осадки дважды за этот период.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели в Одесской области будут колебаться от +7° до +16°.

В пятницу, 13 ноября, воздух прогреется до +16° днем, ночью же термометры покажут +12°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В субботу, 14 ноября, столбики термометров опустятся до +8° днем и столько же ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

Воскресенье, 15 ноября, станет самым прохладным днем недели: днем ожидается лишь +7°, а ночью воздух охладится до +3°. Небо будет малооблачным, осадков не предвидится.

В понедельник, 16 ноября, температура немного поднимется — днем до +10°, ночью до +6°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 17 ноября, воздух прогреется до +13° днем, ночью удержится на отметке +10°. Облачно с прояснениями, и в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 18 ноября, температура продолжит расти — днем до +14°, ночью до +12°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Завершится неделя в четверг, 19 ноября, снижением температуры до +11° днем и +10° ночью. Облачность будет переменной, и синоптики вновь прогнозируют возможные осадки.

Итак, самым теплым днем недели станет пятница, 13 ноября, с температурой +16°, а самым прохладным — воскресенье, 15 ноября, когда воздух прогреется лишь до +7°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — во вторник, 17 ноября, и в четверг, 19 ноября.

Из-за существенного перепада температур жителям Одесской области стоит одеваться теплой многослойной одеждой, особенно это касается людей пожилого возраста, чтобы избежать переохлаждения в прохладные дни. Во вторник и четверг, когда возможны осадки, не помешает иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

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