Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 13 по 19 листопада обіцяє стрімкі перепади: від +16° на початку тижня до +7° вже у неділю. Перепад температур сягне 9°, а двічі за тиждень можливі опади.

Попередній тижневий прогноз погоди для регіону вже попереджав про нестабільність, і новий тиждень з 13 по 19 листопада в Одеській області продовжує цю тенденцію. Синоптики фіксують стрімкий перепад температур — від +16° на початку тижня до +7° вже у неділю, а також можливі опади двічі за цей період.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня в Одеській області коливатимуться від +7° до +16°.

У п’ятницю, 13 листопада, повітря прогріється до +16° вдень, вночі ж термометри покажуть +12°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У суботу, 14 листопада, стовпчики термометрів опустяться до +8° вдень і стільки ж вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Неділя, 15 листопада, стане найпрохолоднішим днем тижня: вдень очікується лише +7°, а вночі повітря охолоне до +3°. Небо буде малохмарним, опадів не передбачається.

У понеділок, 16 листопада, температура дещо підніметься — вдень до +10°, вночі до +6°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 17 листопада, повітря прогріється до +13° вдень, вночі утримається на позначці +10°. Хмарно з проясненнями, і цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 18 листопада, температура продовжить зростати — вдень до +14°, вночі до +12°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Завершиться тиждень у четвер, 19 листопада, зниженням температури до +11° вдень і +10° вночі. Хмарність буде мінливою, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 13 листопада, з температурою +16°, а найпрохолоднішим — неділя, 15 листопада, коли повітря прогріється лише до +7°. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади синоптики прогнозують двічі — у вівторок, 17 листопада, та у четвер, 19 листопада.

Через суттєвий перепад температур жителям Одеської області варто одягатися теплою багатошаровою одежею, особливо людям похилого віку, аби уникнути переохолодження в прохолодні дні. У вівторок та четвер, коли можливі опади, не завадить мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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