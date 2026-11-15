ВПЛ из Покровской громады на Донетчине могут получить единовременную денежную помощь в размере 10 000 гривен на семью для прохождения осенне-зимнего периода. Заявления принимают до 1 декабря 2026 года.

Денежная помощь для ВПЛ в Украине пополнилась новой программой - переселенцам из Покровской громады на Донетчине предусмотрели единовременную выплату 10 000 гривен на семью.

Деньги выделяет Покровская городская военная администрация, чтобы поддержать жителей громады во время отопительного сезона. Об этом сообщило издание «Патриот Донбасса» со ссылкой на «Бахмут IN.UA». Помощь единовременная, ее могут оформить те, кто зарегистрирован в Покровской громаде, выехал в более безопасные регионы Украины и относится к одной из определенных категорий.

Кто может получить 10 тысяч гривен

На выплату могут претендовать:

люди с инвалидностью I или II группы;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

малообеспеченные и многодетные семьи, а также получатели базовой социальной помощи;

семьи, в которых воспитывается ребенок, в свидетельстве о рождении которого нет записи об одном из родителей или она сделана по указанию другого;

члены семей погибших, умерших или пропавших без вести защитников и защитниц Украины;

пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к I категории;

жены или мужья умерших, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

люди в возрасте от 65 лет.

Дополнительные условия программы

Помимо принадлежности к категории, заявитель должен соответствовать еще нескольким требованиям. Нужно иметь статус ВПЛ и фактически проживать по адресу, указанному в справке переселенца, а также жить в доме с печным отоплением без альтернативных источников тепла.

Кроме того, заявитель не должен получать субсидий или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение печного топлива или сжиженного газа, не находиться на полном государственном обеспечении и не иметь в собственности жилья на подконтрольной Украине территории.

Какие документы нужны

Для оформления помощи нужно подготовить заявление и пакет документов:

копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копия документа, подтверждающего принадлежность к соответствующей категории;

копия справки ВПЛ;

оригинал справки или акта о наличии печного отопления и отсутствии альтернативных источников отопления;

оригинал справки о получении или неполучении субсидий или льгот от Пенсионного фонда Украины;

согласие на сбор и обработку персональных данных;

банковские реквизиты заявителя в формате IBAN.

Куда подавать документы

Заявления принимают до 1 декабря 2026 года. Подать документы можно лично или по почте в Управление социальной защиты населения Покровского городского совета по адресам: город Днепр, улица Владимира Антоновича, 56, и город Каменское, улица Спортивная, 33.

Дополнительную информацию об условиях программы и оформлении документов можно получить по телефонам: +38 (095) 399-90-55 и +38 (099) 323-89-99. Помощь единовременная и предоставляется на семью при условии соответствия установленным требованиям.

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