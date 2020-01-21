Любимец Путина рассказал, как по его мнению, можно вернуть Украину

Скандальный российский режиссер Никита Михалков, которому запретили въезд в нашу страну, рассказал, почему Россия потеряла Украину и как ее можно вернуть

«Мы потеряли Украину именно потому, что ничем не занимались. Шел газ, есть телки, есть горилка, и куда они, хохлы, денутся? А 20 лет с этими детьми работали. Выросли два поколения, которые никогда не придут к России. Никогда! Только через кровь. У них уже вбито это в матрицу», — сказал Михалков в эфире программы российского телевидения.

Он отметил, что не хотел бы, чтобы это оказалось правдой, однако изменить сознание людей, воспитанных в ненависти к России, по-другому невозможно.

«Я боюсь это говорить и не хотел бы, чтобы это было. Но изменить самосознание тех людей, которые воспитаны за эти годы и которые воспевают и устраивают выходные в день рождения Бандеры, изменить их мироощущение и сознание, к сожалению, можно только через силу. Какая это сила — война, кровь, не знаю. Но для меня очевидно, что разговоры с ними, дескать, мы братья, уже не работают», — считает Никита Михалков.

Кроме того, мы писали, что скандальный Михалков сравнил Украину с фашистской Германией и предрек ей печальное будущее.

Об этом он заявил в интервью российской радиостанции.

"Представьте себе Германию, 39 год. Человеку запрещают из Советского Союза въезд в Германию. Как он должен к этому относиться?.. Можно предположить, что это тот режим, который был в Германии в 1939 году", - считает Михалков.

"Только сожалею, что огромное количество нормальных украинцев, которые, так сказать, находятся под невероятным совершенно режимом, носящим клиническое свойство, теряют возможность смотреть фильмы, читать книги, которые они хотели бы читать", - посетовал режиссер.

Он также считает, что Украина скоро перестанет существовать.

"Если ничего не изменится в будущем, то это катастрофа значения, которой трудно преувеличить. Если ничего не изменится в будущем, Украина обезлюдит просто вообще: часть погибнет, а часть уедет", - заявил Михалков.

Напомним, раскрылись подробности трагедии с девушкой внука Михалкова.

Как сообщала Politeka, очумевший Михалков собрался силой "вернуть украинцев", безумие на пределе.

Также Politeka писала, что скандальный Михалков "предрек" Украине пугающее будущее.