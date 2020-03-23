Российский президент Владимир Путин громко оконфузился в разгар эпидемии коронавируса

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления гневных комментариев в социальных сетях стало решение Владимира Путина направить в Италию средства защиты, комплексы для дезинфекции и медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.

Пафосный пост в своем личном микроблоге Twitter опубликовал рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула".

"Путин позвонил премьеру Италии и в ответ на его просьбу пообещал помощь в борьбе с коронавирусом: Россия поставит итальянцам средства защиты, мобильные комплексы на базе "КАМАЗа" для аэрозольной дезинфекции, направит врачей. Это поручено сделать минобороны с помощью самолетов ВКС", - сказано в публикации.

Россияне гневно отреагировали на пост Смирнова и отметили, что Владимиру Путину дороже итальянцы, чем жители РФ.

"А нам маски и антисептики в аптеки?", "А кто нам поможет?", "Геополитик х*ров, а в россии нехай мрут", "Все зашкварные недодиктаторишки помогают странам, где украденное из своих стран бабло и живут их семьи", "Теперь ясно почему нет масок в аптеках, величие важнее", "Правильно делает.За это его проклянут миллионы россиян.Надо бы и Америке помочь", "А своим то хватит? Или бей своих, чтоб чужие боялись?", "А России — гречка и целование мощей!", "Как бы дед теперь Италию не захватил. Его любимая тема в трудную минуту под предлогом помощи захватывать территории", - пишут они в комментариях.

Ранее мы сообщали, что российский президент Владимир Путин оконфузился очередным бредовым заявлением. На этот раз лидер Кремля взбесил россиян реакцией на то, что его в Российской Федерации часто сравнивают с царем.

Соответствующую публикацию в своем личном микроблоге Twitter опубликовал пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Как относитесь к тому, что вас называют царём? Путин: Ну это не соответствует действительности. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день", - говорится в публикации.

Пользователи гневно отреагировали на пост Смирнова и назвали Владимира Путина застенчивым воришкой. Другие предположили, что президент тяжело болен и ему нужно срочно обратиться к врачам.

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