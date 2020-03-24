Президент Российской Федерации Владимир Путин стал объектом для насмешек в соцсетях

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимира Путина ярко разнесли за пафосное совещание, на котором топ-чиновники обсуждали "план борьбы с коронавирусом".

Соответствующую публикацию в своем личном микроблоге Twitter опубликовал пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Владимир Путин провел совещание с Собяниным, Голиковой, Поповой по ситуации с коронавирусом в России... Собянин предложил распространить коронавирусный карантин для пожилых людей по всей стране", - говорится в публикации пропагандиста.

Россиян взбесило это пафосное совещание, поскольку мэр Москвы Сергей Собянин расскаывает о коронавирусном карантине для пожилых людей Владимиру Путину, которому 67 лет.

"Что за бред? Собянин п*здит президенту, что все старше 65 лет будут сидеть дома и "переходят на больничный", "Арбидол ему в помощь!", "Да все путинские воры пожилые, всех их давно пора на карантин, за решетку", "Паникер!", "Это в бункере что ли? Окна занавесили...", "Какое расширенное совещание", "Маски давайте и антисептики!", - возмущаются россияне в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин взбесил россиян выходкой во время карантина. Поводом для появления гневных комментариев в социальных сетях стало решение Владимира Путина направить в Италию средства защиты, комплексы для дезинфекции и медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.

Россияне гневно отреагировали на публикацию пропагандиста и отметили, что Владимиру Путину дороже итальянцы, чем жители РФ.

"А нам маски и антисептики в аптеки?", "А кто нам поможет?", "Геополитик х*ров, а в россии нехай мрут", "Все зашкварные недодиктаторишки помогают странам, где украденное из своих стран бабло и живут их семьи", "Теперь ясно почему нет масок в аптеках, величие важнее", "Правильно делает.За это его проклянут миллионы россиян.Надо бы и Америке помочь", "А своим то хватит? Или бей своих, чтоб чужие боялись?", "А России — гречка и целование мощей!", "Как бы дед теперь Италию не захватил. Его любимая тема в трудную минуту под предлогом помощи захватывать территории", - пишут они в комментариях.

Напомним, боевые бабки Путина показали метод спасения от коронавируса

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