Для россиян сейчас не лучшие времена: мало того, что в мире бушует коронавирус, так еще и цены на нефть падают

Известно, что обвал нефтяных котировок произошел еще девятого марта, что привело к падению курса рубля, пишет Рoliteka.net.

Путин примерно за неделю до этого говорил, что бюджет страны сбалансирован при цене в 42,4 доллара за баррель, если цены будут ниже, то это еще больше подорвет курс российской валюты.

Данную тему активно обсуждают пользователи сети. В частности, художник Алеша Ступин опубликовал новую карикатуру.

На изображении можно увидеть толпу ватников (ироническое прозвище людей, которые высказывают пророссийские и патриотические настроения, в частности, радикально-настроенные граждане) с бутылками алкоголя, которые катаются с горки. Последняя опирается на бочки с бензином, из-за которых выглядывает президент РФ Владимир Путин. Приэтом ватники выглядят очень счастливыми.

"Русские горки", - подписал карикатуру автор.

Данная картинка была обнародована в Фейсбуке и Твиттере. Посты собрали сотни лайков и немного комментариев.

"Пора рисовать огромный проект а-ля триптих Босха «Сад земных наслаждений»", "Солнышко особо улыбнуло", "Сонечко файне", "Чёто ржу", "Боже храни Королеву...бензоколонки", - написали пользователи сети.

Отметим, 23 марта стало известно, что цена на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 7,9%.

Представители энергетической сферы рассказали агентству Bloomberg, что цена на топливо опустится до 20 долларов за баррель уже к середине апреля и продолжит падать.

Данная ситуация возникла после того, как Саудовская Араваия и Россия не смогли договориться о сокращении добычи нефти. В частности, РФ выступила против, а в ответ Саудовская Аравия снизила цену на нефть.

Напомним, тема с падением цен на нефть была и высмеяна карикатуристом Алешей Ступиным.

На странице художника появилось изображение Путина. Российский гарант предстал в одних брюках с карманами, а также с поясом с бляхой. На голове президента - шапка-ушанка закинутая набок.

"Нефть упала", - написано на картинке.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

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Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.