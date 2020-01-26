Друг и бывший коллега президента Евгений Кошевой рассказал, что происходит на сегодня в окружении Владимира Зеленского

Так, артист "Квартал 95" Евгений Кошевой сообщил Дмитрию Гордону, что сейчас президент присматривается к некоторым людям из своего окружения, которых намерен уволить.

Кошевой признался, что ему "не нравятся те, кто сует президенту палки в колеса". И добавил, что в окружении Зеленского есть такие люди, но он надеется, что скоро их там не будет.

"Я очень на это надеюсь. Потому что, разговаривая при встрече с президентом об этих людях… Он прекрасно все понимает и – как бы это правильно сказать? – присматривается, чтобы потом убрать", - подчеркнул Кошевой.

Ранее мы сообщали, после встречи в "нормандском формате", что пройдет 9 декабря в Париже, Владимиру Зеленскому стоит опасаться нескольких угроз.

Прогнозы об этой встречи дал эксперт Юрий Богданов. По его словам, существует три варианта развития событий. Первый вариант - принятие всех условий Владимира Путина, что, по его мнению, и есть капитуляция. Речь о признании "формулы Штайнмайера", особом статусе в Конституции и т.п.

Второй вариант исхода встречи - "заморозка" конфликта на Востоке Украины. По его словам, Европа хочет компромисса. Путин же сможет согласиться на такой сценарий, если ему, возможно, пообещают снятие санкций с России.

Третий вариант - сохранить статус кво, переговоры проходят просто для "картинки", а ситуация остается на прежнем месте. Украина и далее будет говорить о срыве российскими боевиками перемирия, поэтому двигаться куда-то вперед не имеет смысла.

Также ранее мы сообщали, от главы правительства Андрея Гончарука потребовали объяснить, как в Кабмин попали "порохоботы". В частности, этот вопрос волнует нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, написавшего об это в Телеграм-канале.

«Я думаю, что темой следующего заседания фракции «Слуга народа» должен стать отчет премьер-министра Гончарука перед фракцией. На предмет тотального проникновения порохоботов, еврооптимистов и прочей самопомощи во все структуры исполнительной власти».

Напомним, Кошевой из «Квартала 95» ошарашил переменами во внешности: "Худой, с черными бровями и..."

Как сообщала Politeka, соратники Порошенко попали в Кабмин, в "Слуге народа" забили тревогу: "Теперь Гончарук должен..."

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