Участник группы "Грибы", украинский продюсер Юрий Бардаш сделал несколько довольно странных заявлений об Украине, больше похожих на пропаганду

Как сообщает Politeka.net, свои скандальные заявления он озвучил во время интервью на Youtube-канале российского журналиста Юрия Дудя "вДудь" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Так, он неожиданно пожаловался на то, что в Украине якобы притесняют людей, которые разговаривают на русском языке.

Он поделился с российским журналистом, что все российские школы в Украине запретили. По его подсчетам в Украине оказалось 60% русскоговорящих людей, которых притесняют.

Он начал делиться своими безумными фантазиями о том, что на русскоязычных людей постоянно давят, и они даже не могут ничего сказать на русском языке, ведь сразу якобы получают оскорбления в свой адрес.

"И чувствуется жесткое давление на этих людей. И вроде как, хочешь что-то сказать и ты сразу сепаратист, "ватник" или "вышиватник", я не знаю, они понапридумывали столько этих разных слов. Я глубоко в эту х**ту не влезаю. В Facebook заходишь - они все сидят там, др**еры диванные, войско это сидит и сыпят там это все", - высказался украинец.

Он жаловаться, что русскоговорящих людей якобы травят постоянно, в Украине беспредел и даже если разводят войска, то все это делается с посылом "против русскоговорящих".

"Происходит травля людей. Вот мое отношение, что несется беспредел. Правда сейчас начался какой-то аккуратный движ в сторону мира, войска развели, но тоже все это происходит с таким скрипом", - поделился бредовыми заявлениями Бардаш.