Один из самых знаменитых пропагандистов Кремля Владимир Соловьев разразился имперскими фантазиями о прошлом Украины

Неадекватный Соловьев сделал заявление о том, что Украина никогда не имела своей государственности и всегда была частью Российской Империи.

Очередными фейками он поделился во время эфира своей пропагандисткой передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

Он начал спрашивать, когда и сколько Украина была независимой страной:

"Тысячелетие? И где вы были независимой страной тысячелетие? В составе кого? Как она называлась?" – ехидно проговорил Соловьев, обращаясь к гостям телепередачи.

В свою очередь, ему попытались объяснить, что именно на территории современной Украины была создана одна из самых сильных стран времен средневековья - Киевская Русь. Но неадекватный Соловьев не собирался никого слушать и снова взорвался очень едкими оскорблениями в сторону украинцев.

"Киев какой город? Киев – мать городов чьих? Русских! Поэтому расслабьтесь – Украины не было! Потому что Киев не отец городов украинских, а мать городов русских!" – с ухмылкой в голосе огрызнулся одиозный Соловьев.

Также ранее сообщалось, что топ-пропагандист России Владимир Соловье снова начал нести бред и озвучил очередные едкие заявления в сторону Украины.

Так, Владимир Соловьев отличился нападками на украинский язык, назвав его - языком для жителей маленьких селений.

Напомним, в Кремле ликуют, российские войска останутся на Донбассе.

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