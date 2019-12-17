Продолжительность теплого периода в Украине может вырасти на...

В последние дни погода ставит украинцев в тупик: зима будто бы взбесилась

Специалисты утверждают, климат меняется, и невероятное потепление, которое мы сейчас можем наблюдать, продлится и далее. А закончится все тем, что зима сократится, "потеряв" один месяц, и станет не такой суровой, как была ранее.

О кардинальной смене климата ранее заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута Вера Балабух. По ее словам, за год температура повышается на 0,1 градус, а к концу 21 века в Украине станет жарче уже на 3,2 градуса. Это по среднеоптимистическому прогнозу. Следуя из этого, теплый период может стать больше до 2-3 недель.

"Холодный период может стать еще на месяц короче, а суровость зимы уменьшится. Если в полярных широтах средняя за год температура вырастет на 8 градусов, то это уже увеличение продолжительности теплого периода на восемьдесят дней", – отметила Балабух.

По ее словам, продолжительность теплого периода к середине века в Украине может вырасти на 2-3 недели по сравнению с сегодняшним. При этом на Полесье он продлится почти 300 дней, что было характерно в начале века для… южной степи.

Ранее мы сообщали, синоптики раскрыли, какой будет погода на Новый год-2020. К сожалению, "праздничного снежка" не предвидется.

30-31 декабря температура составит +2... +4 градуса, также вероятен дождь. Около полуночи, возможно, подморозит до 0-3 градусов.

С 1 по 2 января возможны незначительные морозы, а позже может потеплеть до +9 градусов. 6-7 января днем +4... +6, ночью небольшой минус.

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Организм нельзя перегружать жирными, жареными, копчеными продуктами. Одежда должна быть из природных волокон. Качественное термобелье заменит теплую шубу.

«Похолодание может вызвать спазм сосудов, беспричинную боль в сердце, головные боли и даже спровоцировать гипертонический криз или приступ стенокардии. Падение атмосферного давления вызывает гипоксию — пониженное содержание кислорода в организме», — рассказала исполняющая обязанности главного врача Центра здоровья Нина Дурдикулиева.

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