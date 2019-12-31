Российский актер Михаил Боярский назвал необходимые условия для примирения Москвы и Киева после заявления Михаила Ефремова передать Крымский мост Украине

Своим "рецептом мира" он поделился в интервью российским СМИ.

«Я всегда был в контакте с украинскими коллегами, снимал большое количество фильмов на Украине, знаком со многими актерами. Те нюансы, недопонимание и колкости, которые сегодня существуют, рано или поздно сгладятся», — заявил российский артист.

Дружбу не нужно чем-то скреплять, тем более Россия и Украина при всех существующих разногласиях остаются единым целым.

«Мосты нужны не материальные, а, прежде всего, духовные», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Михаил Боярский грубо нарушил правила дорожного движения в Санкт-Петербурге.

Он припарковал свой Mercedes на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.

Очевидцы начали снимать происходящее и публиковать снимки в соцсетях. На один из кадров попал и сам Боярский, который отходил от своей машины.Журналисты решили связаться с певцом, чтобы тот прокомментировал инцидент. Тот подтвердил, что является владельцем Mercedes, однако добавил, что по этому участку не проезжал.

Такой поступок артиста слишком сильно разозлил пользователей сети и они оставили ему массу негативных сообщений.

Напомним, легендарного Д’Артаньяна оплакивают, «бежал в аптеку и…»: что случилось с Боярским.

Как сообщала Politeka, Михаил Боярский поразил внешним видом.

Также Politeka писала, что Боярский раскрыл личную тайну о супруге и детях.